Zastupiteľstvo v Prešove schválilo dotácie v celkovej sume 520.000 eur

Prešov 23. júna (TASR) – Poskytnutie dotácií v celkovej sume takmer 520.000 eur v stredu schválilo mestské zastupiteľstvo v Prešove pre celkovo osem žiadateľov. Najväčšia suma - 380.000 eur - ide pre hokejový klub HC 21 Prešov, ktorý zastrešuje A mužstvo seniorov.



Ďalších 70.000 eur je pre Rímskokatolícku farnosť sv. Mikuláša v Prešove na pokrytie časti nákladov na obnovu fasády Konkatedrály sv. Mikuláša. Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku získal 50.000 eur na rekonštrukciu budovy na Baštovej 21 v Prešove za účelom zriadenia diakonického domova, ktorý má seniorom poskytovať komplexné sociálne služby. Ďalšie finančné prostriedky sú pre ŠK Velodrom Prešov (7000 eur) na cyklistické preteky Grand Prix, pre neziskovú organizáciu Pierott (5000 eur) na podujatie Hero Race, pre Židovskú náboženskú obec Prešov (3558 eur) na materiálno-technické zabezpečenie komunitného centra, pre občianske združenie Cyklomaratón Prešov (3000 eur) na podujatie Prešovský cyklomaratón a na materiálnu podporu Folklórneho súboru Rozmarija (900 eur).



Všetci žiadatelia o dotáciu na mestom podporované oblasti ju dostali, poslankyňa Svetlana Pavlovičová poukázala pritom na ich malý počet. „Jednoznačne mi tu chýba transparentnosť, to znamená publicita. To bolo zanedbané zo strany mesta, pretože ja evidujem oveľa väčšie množstvo potenciálnych žiadateľov,“ povedala.



Poslankyňa Štefánia Andraščíková označila za neetické, že niektorí žiadatelia, ako je to aj v prípade cyklistických podujatí, žiadajú opakovane peniaze od mesta na tú istú akciu z viacerých zdrojov. Podľa informácií z radnice by sa malo do budúcna zabrániť takýmto prístupom.