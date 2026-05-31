Prešov zavádza bezplatnú cestu v MHD pre rodičov s deťmi do 6 rokov
Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty (BČK).
Autor TASR
Prešov 31. mája (TASR) - V meste Prešov od pondelka (1. 6.) zavádzajú bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do šiestich rokov, a to počas cesty v I. tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty (BČK). Informovalo o tom mesto, ktoré benefit zavádza v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Prešov (DPMP).
Zákonní zástupcovia detí si môžu aktivovať svoju BČK na ktoromkoľvek predajnom mieste DPMP. „Stačí sa preukázať občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa. Pracovníci DPMP po overení údajov aktualizujú BČK, kde nahrajú informáciu o sprievode dieťaťa,“ uviedla radnica. Ak rodič BČK ešte nevlastní, je potrebné požiadať o vystavenie novej, a to na centrálnom predajnom mieste na Weberovej ulici 2. Pre uznanie bezplatného sprievodu je nevyhnutné, aby bolo dieťa, na ktoré si rodič bezplatnú prepravu uplatňuje, fyzicky prítomné vo vozidle MHD.
„Ak rodičia požiadajú o vyznačenie sprievodu dieťaťa do svojej bezkontaktnej čipovej karty, pracovníci DPMP im platnosť benefitu nastavia až do dátumu, keď ich dieťa dovŕši vek šesť rokov,“ uviedol primátor Prešova František Oľha.
