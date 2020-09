Mesto Prešov zavádza prísnejšie bezpečnostné opatrenia

Prešov 18. septembra (TASR) – Mesto Prešov od piatka sprísňuje bezpečnostné opatrenia v súvislosti s prevenciou šírenia nového koronavírusu. Týkajú sa mestského úradu (MsÚ) i oboch zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Samospráva o tom informovala na svojej internetovej stránke.



"Od 18. septembra budú poverení pracovníci všetkým návštevníkom Mestského úradu v Prešove pri vstupe do budovy opäť merať teplotu," spresňuje mesto s tým, že ak bude vstupujúcej osobe opätovne nameraná telesná teplota nad 37 stupňov Celzia, bude vyzvaná, aby budovu MsÚ opustila. Do budovy klientskeho centra na Jarkovej ulici budú môcť vchádzať maximálne štyri osoby naraz. Jednotlivé odbory mestského úradu budú prijímať verejnosť len počas stránkových hodín. "Mesto Prešov týmto spôsobom reaguje na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie v regióne a pribúdajúce prípady ochorenia COVID-19 v Prešovskom okrese," vysvetľuje samospráva.



V oboch mestských zariadeniach pre seniorov tiež od piatka do konca septembra platí zákaz všetkých návštev. "Ide o preventívne opatrenie, keďže výskyt nového koronavírusu bol nedávno potvrdený priamo u klientov domova dôchodcov v inom meste," dodáva mesto s tým, že o ďalšom postupe, prípadne predĺžení zákazu návštev, bude rozhodovať v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie.