Prešov zavádza nové cenníky parkovného v modrom pásme, platia od mája

Prešov 1. mája (TASR) – Mesto Prešov zavádza nové cenníky pre krátkodobé parkovanie v modrom pásme R. Nové sadzby majú priniesť zefektívnenie parkovania v širšom centre mesta. Platia od pondelka 3. mája, mobilná aplikácia na realizovanie online platieb sa aktualizuje v sobotu. Radnica o tom informuje na svojej internetovej stránke.



Ako samospráva uvádza, návštevníci v rezidentských zónach číslo 1 a 2 v rámci modrého tarifného pásma R dosiaľ parkovali za jedno euro denne, respektíve za 20 centov na hodinu. "V zóne 1 to bude po novom 80 centov za každú začatú hodinu s maximálnou sadzbou 6,40 eura v čase od 8.00 do 16.00 h. V zóne 2 to bude po novom 50 centov za každú začatú hodinu s maximálnou sadzbou štyri eurá na deň," predstavuje nový sadzobník s tým, že od júna bude táto výška parkovného platná aj v zónach 3 a 4.



V čase od 16.00 do 8.00 h budú môcť v modrom tarifnom pásme nerezidenti parkovať len ak navštívia byt, na ktorý bude vydaná parkovacia karta "Návšteva zóny". Požiadať o ňu je možné prostredníctvom formulára v klientskom centre. Samospráva podotýka, že po novom ju môžu získať aj obyvatelia s trvalým pobytom v zóne, ktorí nemusia byť držiteľom motorového vozidla. "Táto karta už totiž nebude viazaná na rezidenta zóny, ale od 3. mája sa bude vydávať na konkrétny byt v danej zóne," vysvetľuje mesto s tým, že parkovné je v tomto prípade stanovené na 20 centov za hodinu s maximálnou sadzbou jedno euro.



Mesto tiež upozorňuje, že pre platbu za parkovanie prostredníctvom mobilnej aplikácie eParkio je zároveň od soboty potrebné stiahnuť si jej novú verziu.