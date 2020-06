Zdravotní klauni sa vracajú do Fakultnej nemocnice J. A. Reimana

Prešov 5. júna (TASR) – Zdravotní klauni sa vracajú do Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove a od piatka vítajú detských pacientov prichádzajúcich do pediatrického pavilónu. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková s tým, že detských pacientov klauni zabavia v ambulantnom trakte počas pracovných dní v čase medzi 8.00 až 11.00 h.



„Naši klauni sú profesionáli školení nielen v klaunskom umení, komunikácii, psychológii či v rôznych diagnózach, ale aj v hygienických zásadách. To je jedno zo základných školení, ktoré naši klauni pred prijatím do tímu musia absolvovať, takže súčasné hygienické opatrenia berieme ako samozrejmosť," hovorí umelecký riaditeľ zdravotných klaunov Pavel Mihaľák.



Červený nos Clowndoctors je organizácia, ktorá prostredníctvom klaunského umenia prináša radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú. Už 16 rokov navštevujú profesionálni zdravotní klauni hlavne hospitalizované deti v nemocniciach po celom Slovensku, ale aj seniorské zariadenia či dospelých pacientov, aby im zlepšili náladu, zmiernili stres a priviedli ich na iné myšlienky. Na východe Slovenska má združenie druhý najväčší tím - aktuálne 13 klaunov.



„Tešíme sa, že postupné uvoľňovanie opatrení im dovoľuje prísť pred naše brány a spríjemniť čakanie naším detským pacientom na ošetrenie. Konečne sa môže usporiadať nie virtuálna, ale reálna klauniáda. Detičky, ktoré nás opakovane navštevujú, sa na klaunov doktorov už pýtali,“ uviedla vedúca sestra oddelenia pediatrie Monika Sabolová.



Prešovská nemocnica v súvislosti s opatreniami hlavného hygienika postupne spúšťa ambulancie, plánovanú operatívu a povoľuje návštevy hospitalizovaných pacientov.