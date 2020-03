Zdravotníci v Prešove apelujú na ľudí, aby pre nich ostali doma

Prešov 20. marca (TASR) - Zdravotníci zo slovenských nemocníc apelujú na ľudí, aby zostali doma. Výzvou "Zostali sme v práci pre vás, vy zostaňte doma pre nás" chcú upozorniť verejnosť na dôležitosť zodpovedného správania sa počas aktuálnej epidemiologickej situácie. TASR o tom informovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove Renáta Cenková.



"Nemocnice, lekári, sestry a ostatní zdravotníci sú tí, ktorí zostávajú pri chorých za každých okolností. Nemajú možnosť báť sa, váhať, stoja v prvej línii," povedala Cenková s tým, že k výzve sa pridali aj zdravotníci z prešovskej nemocnice.



Ako zdôraznila, ak sa novým koronavírusom nakazí zdravotník, musí ísť do karantény. "Pri viacerých prípadoch to môže spôsobiť výpadok celých pracovných tímov, dokonca celých oddelení, ako sa to tento týždeň stalo už vo viacerých nemocniciach. Pritom ich nie je kým nahradiť," zdôraznila Cenková.



Zdravotnícke zariadenia prijali podľa jej slov v súvislosti so šírením nového koronavírusu všetky potrebné opatrenia, aby poskytovali bezpečnú zdravotnú starostlivosť. Pomôcť im v tom môžu aj pacienti a ich rodiny tým, že budú dodržiavať všetky nariadenia a zostanú doma. "Len ak zostanete doma, vírus sa nebude šíriť ďalej, a tak zostanete v bezpečí vy aj my, aby sme sa o vás mohli postarať. Prevencia je veľmi dôležitá," apelujú na ľudí zdravotníci z prešovskej nemocnice.