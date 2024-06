Na prešovskej strednej škole technickej sa budú učiť zelené zručnosti

Prešov 4. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude mať vo svojom portfóliu strednú školu zameranú na vzdelávanie v oblasti zelených zručností. Súčasťou učebných osnov Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej na Volgogradskej ulici v Prešove sa stane aj téma obnoviteľných zdrojov energie a elektromobilita. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, škola bola v rámci kraja vybraná do národnej reformy plánu obnovy a odolnosti, kapitoly REPowerEU zameranej na zavedenie zelených zručností do stredoškolskej odbornej prípravy. "Škola bude vzdelávať žiakov v zelenej téme, zmodernizuje a špičkovo dovybaví svoje učebne a vyškolí zamestnancov. Ide pritom o investíciu za približne 1,3 milióna eur, ktorú bude v najbližších troch rokoch koordinovať Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)," doplnila Jeleňová.



"Ideme s dobou a reflektujeme na aktuálny vývoj na trhu práce a na jeho potreby, ktorými sú aj moderné technológie, enviroinovácie a smart riešenia. Takto budeme zároveň bližšie k podnikateľom a súkromnému sektoru, ktorým dáme hotových ľudí i v oblasti energetiky a elektromobility," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Reforma sa bude v škole realizovať v troch častiach. Prvá zahŕňa adaptáciu existujúcich vzdelávacích programov na súčasné smerovanie trhu práce v oblasti zelených technológií. Druhá sa zameria na vytvorenie nových vzdelávacích programov profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a rozvoj ich zručností.



"Tretia časť zacieli na tvorbu akreditovaných modulov vzdelávacích programov so zameraním na zelené zručnosti, ktoré bude v budúcnosti možné v spolupráci s rezortom práce realizovať cez EÚ fondy. Rozšíria sa tým možnosti celoživotného vzdelávania, respektíve vzdelávania dospelých, ktorí sa budú môcť v škole rekvalifikovať. Vzdelávanie dospelých tak bude mať omnoho väčší potenciál. V rámci Slovenska vznikne sedem takýchto vzdelávacích centier, a teda jedno tu v Prešove, ktoré budú študentov doslova vychovávať v oblasti zelených technológií," poznamenal riaditeľ ŠIOV Branislav Hadár.



Konkrétne sa v SOŠ technickej v Prešove, v ktorej aktuálne študuje 511 žiakov, upraví súčasný štvorročný študijný odbor technik energetických zariadení budov. V rámci odboru sa vytvoria štyri nové moduly - smart, tepelné čerpadlá, fotovoltika a energia vodíka. Škola zároveň prejde potrebnou priestorovou úpravou a jej učebne sa zmodernizujú a dovybavia.



"V rámci Prešovského kraja sme jediná škola, ktorá bude zelené energie vyučovať a je to pre nás výzva a zároveň veľký bonus, lebo takto budeme vedieť inovácie poskytnúť aj trhu práce," doplnila riaditeľka SOŠ technickej v Prešove Jana Galdunová.











