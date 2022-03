Prešov žiada obyvateľov, aby nahlasovali počty ubytovaných utečencov

Prešov 29. marca (TASR) - Mesto Prešov žiada všetkých obyvateľov, majiteľov a prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, či zástupcov firiem a neziskových organizácií, ktorí sa rozhodli pomôcť ľuďom utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, aby mu hlásili počty ubytovaných na území mesta. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



"Počty ubytovaných osôb je potrebné hlásiť aj opakovane, a to po každej zmene - odchode alebo príchode nových osôb. Ľudia tak môžu urobiť prostredníctvom e-mailu na adrese: ubytovanie.ukrajina@presov.sk. Pri hlásení počtu ubytovaných ľudí z Ukrajiny je potrebné hlásiť samostatne počty detí do 15 rokov, samostatne počty detí do 18 rokov, samostatne počty dospelých osôb a krajinu ich pôvodu," vysvetlil Tomek.



Vďaka týmto údajom sa bude môcť mesto podľa jeho slov lepšie pripraviť na riešenie príspevku na bývanie, zabezpečenie humanitárnej pomoci, právneho a psychologického poradenstva, či na umiestnenie ďalších ukrajinských detí do škôl.