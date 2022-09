Prešov znižuje spotrebu elektriny, osvetlenie je v šetriacom režime

Prešov 28. septembra (TASR) – Mesto Prešov sa v súvislosti s energetickou krízou snaží znižovať spotrebu elektrickej energie a zavádza rôzne opatrenia. Napríklad verejné osvetlenie je v súčasnosti regulované na minimum, čo podľa hovorcu mesta Vladimíra Tomeka znamená, že už teraz je nastavený maximálny šetriaci režim.



Výška priemerných mesačných výdavkov na elektrickú energiu v roku 2021 bola podľa jeho slov takmer 145.000 eur. Do tejto čiastky sú zarátané všetky budovy mestského úradu, budovy zariadení pre seniorov a budovy základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. "Očakávaná výška priemerných mesačných výdavkov na elektrickú energiu v roku 2022 predstavuje 243.205,15 eura," uviedol pre TASR hovorca mesta.



Výška priemerných mesačných výdavkov na plyn v roku 2021 bola 62.059,82 eura. Do tejto čiastky sú zarátané všetky spomenuté budovy. Očakávaná výška priemerných mesačných výdavkov na plyn v roku 2022 predstavuje podľa Tomeka 104.230,78 eura.



"V prípade nákupu elektriny na verejné osvetlenie nám vzrástli ceny z 50 eur za megawatthodinu (MWh) z januára 2021 na súčasných približne 257 eur za MWh. Táto situácia predstavuje medziročne až päťnásobné zvýšenie ceny silovej elektriny. Celkové náklady na prevádzku verejného osvetlenia v meste Prešov od začiatku tohto roka do augusta už presiahli sumu 600.000 eur," priblížil Tomek.



Ako ďalej povedal, Dopravný podnik mesta Prešov eviduje za rok 2021 spotrebu trakčnej energie vo výške takmer 477.000 bez DPH. Len za prvý polrok 2022 už spotreba trakčnej energie predstavovala čiastku viac ako 482.000 eur bez DPH.



"Vzhľadom na súčasný nepriaznivý trend vývoja cien energií očakávame, že v roku 2023 budú výdavky na energie výrazne vyššie, čo bude potrebné zohľadniť aj v rozpočte mesta na rok 2023, ktorý bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo v novom zložení v decembri 2022," doplnil Tomek.



Mesto podľa Tomeka aktuálne aktívne pracuje na obstarávaní elektrickej energie na rok 2023, prípadne na dlhšie časové obdobie.



"Súčasný stav je však taký, že samosprávam nie sú vo verejných obstarávaniach predkladané ponuky z dôvodu značnej nestability cien energií na trhu. Okrem toho sa už teraz snažíme znižovať spotrebu elektrickej energie všade, kde je to možné," dodal hovorca mesta.