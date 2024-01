Zo 68 stredných škôl Prešovského kraja má zmluvu so psychológom pätina

Prešov 10. januára (TASR) - Zo 68 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj (PSK), má zmluvu so psychológom v rôznych typoch úväzkoch 13 z nich. Mať psychológa na 100-percentný úväzok si podľa hovorkyne kraja Daši Jeleňovej môžu dovoliť len školy, ktoré majú dostatočný alebo vysoký mzdový normatív. Financovanie školského psychológa nie je totiž súčasťou normatívu na financovanie mzdových nákladov.



"Na 13 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK pôsobí 13 školských psychológov v rôznych typoch úväzkov. Od 100 percent, napríklad na Spojenej škole Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove, Spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej v Prešove, Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove, či Strednej zdravotníckej škole v Humennom, až po desať až 25-percentné úväzky, ktoré majú Hotelová akadémia Prešov, Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku, či Stredná odborná škola služieb Prešov," uviedla Jeleňová.



Ako povedala, sú školy, ktoré nemajú zmluvy s psychológom. Financovanie podporných profesií, ako je napríklad školský psychológ, nie je totiž súčasťou normatívu, ktorý dostávajú školy od ministerstva školstva.



"Tento systém tu je od roku 2004. Školy si preto svojich interných školských psychológov musia hradiť zo svojich financií, určených na mzdy učiteľov a nepedagogických zamestnancov. To znamená, že mať psychológa na 100-percentný úväzok si môžu dovoliť len školy, ktoré majú taký počet žiakov, že majú dostatočný mzdový normatív, alebo ich normatív na financovanie je vysoký. Závisí to od typu odborov na školách. Ak by došlo k zmene financovania zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR a financie by išli aj priamo na podporné profesie na školách, školy by mohli mať bez problémov svojich školských psychológov," skonštatovala Jeleňová.



Školy podľa jej slov úzko spolupracujú s Centrami poradenstva a prevencie, ktoré pracujú v každom okrese. Poskytujú komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a žiakom materských, základných a stredných škôl. Pracujú v nich psychológovia, ktorí sa špecializujú na deti a mládež v školskom veku.



"Prítomnosť školského psychológa priamo na každej strednej škole by bol ideálny stav, žiaľ, v súčasnosti toto nie je realitou z dôvodu personálnych i finančných. Preventívne pôsobenie školského psychológa, ako aj priama intervencia pri ťažkostiach žiakov, prípadne pri rizikových situáciách by určite pomohla pri identifikovaní problému, ako aj odbornej pomoci na školách," uviedla Jeleňová.



Ako doplnila, uvítali by väčšiu participáciu štátu a rezortného ministerstva, ktoré sa zrejme témou vytvárania zdravého, bezpečného a podporného učebného prostredia bude musieť intenzívnejšie zaoberať.