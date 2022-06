Prešov zrekonštruoval areál bývalej vojenskej nemocnice

Prešov 27. júna (TASR) - Mesto Prešov kompletne zrevitalizovalo okolie bývalej vojenskej nemocnice na Raymanovej ulici. Pribudli nové parkovacie plochy, prístupové komunikácie, chodníky a verejné osvetlenie. Zrealizovali sa aj sadové úpravy. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



Okolie starej vojenskej nemocnice bolo pred rekonštrukciou podľa jeho slov v nevyhovujúcom stave. Povrch pôvodných komunikácií a odstavných plôch bol značne zdeformovaný a v areáli chýbalo verejné osvetlenie. Mesto sa preto rozhodlo pre kompletnú revitalizáciu areálu.



"Zrekonštruovaná bola príjazdová komunikácia, obnovili sa chodníky, vrátane prístupovej rampy pre peších so zábradlím, ktoré dostali nový kryt z betónovej dlažby. Pribudli tu aj odvodňovacie prvky, moderné verejné osvetlenie, nové lavičky a odpadkové koše. Po stavebných úpravách sa vybudovalo 30 parkovacích miest, z toho dve miesta sú vyhradené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Pozdĺž komunikácie je osadené nové dopravné značenie," priblížil Tomek.



"Areál v minulosti patril nemocnici a proces majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov bol veľmi zdĺhavý. Som rada, že po rokoch sme mohli pristúpiť k rekonštrukcii, keďže pôvodné cesty a chodníky už boli natoľko zničené, že prejazd autom bol problematický. Podarilo sa nám zrevitalizovať celý priestor a verím, že to ocenia všetci ľudia, ktorí tu dochádzajú k lekárom," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



V rámci sadových úprav sa zrealizovala aj výsadba stromovej a kríkovej vegetácie. Pribudli tiež trvalkové záhony, ktoré oživia priestor najmä v letných mesiacoch. Priestor okolo krov a stromov bol zamulčovaný vrstvou kôry. V prípade trvalkových záhonov bolo mulčovanie prevedené vrstvou piesku.



Stavbu zrealizovala firma Vos Consult. Celková cena prác predstavuje 165.240,61 eura s DPH.