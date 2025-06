Prešov zrekonštruoval viaceré komunikácie

Prešov 23. júna (TASR) - Mesto Prešov pred európskym šampionátom vo futbale zrekonštruovalo viaceré komunikácie. Revitalizáciou prešli ako prvé ulice pri novom štadióne Björnsonova a Čapajevova, postupne sa obnovili aj ulice Požiarnická a Masarykova. Opravou prešla takisto rampa na bezbariérový prístup k autobusovej stanici. Súbežne sa začalo s prácami aj na Požiarnickej ulici, kde sa zrevitalizovali chodníky od malej stanice až po križovatku s Okružnou ulicou. TASR o tom informoval hovorca mesta Michal Hudák.



„Všetky tieto komunikácie aj s mnohými ďalšími boli a sú v pláne rekonštrukcií a opráv. Jediné, čo tieto majstrovstvá urobili, bolo, že nám na prvý polrok 2025 povedali, kde by sme mali s opravami začať a dokedy to potrebujeme stihnúť. Dôležité je tiež uvedomiť si, že majstrovstvá sa skončia, no zrekonštruované chodníky Prešovčanom ostávajú,“ povedal primátor Prešova František Oľha.



Na Masarykovej ulici došlo k rekonštrukcii viac ako 7400 štvorcových metrov chodníka s celkovou dĺžkou po oboch stranách vyše 1,7 kilometra. Obnovený bol aj jeden a pol kilometra obrubníkov, výmeny sa takisto dočkal poškodený plot pri chodníku smerom od Železničnej stanice k Čiernemu mostu.



„Na Požiarnickej ulici došlo k výmene 1107 štvorcových metrov asfaltového krytu, 410 metrov cestných obrubníkov, osadilo sa 350 metrov záhonových obrubníkov a došlo aj k výmene starých elektrických káblov verejného osvetlenia zo 60. rokov. Doplnené boli aj signálne a varovné pásy pre nevidiacich,“ uviedol Hudák.



Okrem rekonštrukcií týchto ulíc boli zrealizované aj viaceré bežné opravy na komunikáciách v celom meste. Opráv sa podľa neho dočkali napríklad aj zábradlia na Armádneho generála Svobodu a Šváboch, odvodňovacie rošty na ulici Čipkárska, Pod Hrádkom a Pustá dolina, ako aj parkovisko za stanicou SAD a na Sabinovskej ulici.



Ako doplnil Hudák, v pláne sú ďalšie opravy. Výtlky by sa mali opravovať na Košickej ulici a v Nižnej Šebastovej, chodník na ulici Kotrádova, parkovisko pri Družbe a osádzanie nového zábradlia je plánované na Ulici Mirka Nešpora.



Obnova Masarykovej ulice si podľa Hudáka vyžiadala viac ako 522.500 eur s DPH a Požiarnickej ulice viac ako 104.500 eur s DPH. Išlo o vlastné zdroje mesta. Čo sa týka bežných opráv a údržby komunikácií parkovísk, bolo už podľa jeho slov zaplatených 143.000 eur s DPH. Zadané práce a práce, ktoré boli zrealizované, ale ešte neboli zaplatené, sú v sume približne 247.000 eur s DPH.