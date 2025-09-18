< sekcia Regióny
Prešov zrekonštruuje most na Ulici Jána Pavla II.
Autor TASR
Prešov 18. septembra (TASR) - Mesto Prešov pristupuje k jednej najväčších investícií do svojej dopravnej infraštruktúry za posledné roky. Kompletnej rekonštrukcie sa dočká most na Ulici Jána Pavla II., ktorý spája prešovskú výpadovku s Ulicou 17. novembra a Škultétyho ulicou. Most je aktuálne v havarijnom stave - siedmom stupni stavebno-technického stavu, a preto ho nahradí úplne nový mostný objekt. Búracie práce sa začínajú už v septembri.
„Tento most na Ulici Jána Pavla II. je v najhoršom, teda v poslednom stupni svojej technickej spôsobilosti na prevádzku, a preto už vlastne od roku 2021 bol čiastočne uzavretý. Jedinou alternatívou, ktorú nám odporúčali statici a v podstate aj projektanti, je zbúranie tohto mosta. V roku 2023 sme si to vzali ako prioritu, dva roky trvalo projektovanie, majetkovoprávne vyrovnanie,“ povedal primátor mesta Prešov František Oľha počas štvrtkovej tlačovej konferencie pri príležitosti začatia výstavby.
Primátor zároveň pripomenul, že neľahká ekonomická situácia, v ktorej sa čím ďalej tým viac samosprávy ocitávajú, nemôže prevážiť povinnosť samosprávy a jej vedenia dbať o zdravie a bezpečnosť jej obyvateľov. Mesto sa preto do rekonštrukcie rozhodlo pustiť aj za cenu nutnosti čerpania úveru.
Mesto by na celú rekonštrukciu mosta vynaložiť 4.783.661,11 eur z vlastného rozpočtu. Ide o sumu úspešného uchádzača verejného obstarávania, ktorým sa stala spoločnosť Eurovia SK. Tá sa zmluvne zaviazala celé dielo ukončiť do 18 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.
„Nový most bude širší, bezpečnejší a lepšie pripravený na extrémne poveternostné podmienky. Zlepší sa tým nielen plynulosť dopravy, ale aj komfort pohybu pre cyklistov a chodcov,“ uviedol riaditeľ prešovského závodu Eurovia SK Marek Reisinger.
Ako doplnil prevádzkovo-obchodný námestník prešovského závodu Eurovia SK Patrik Kokavec, most bude bude vyšší. „Zaujímavý je tým, že samotná mostovka pojme nejakých 750 kubíkov betónu, takže to je celkom masívna konštrukcia. Čo sa týka Eurovela, trasovanie cyklochodníka bude bez križovania cesty popod mostný objekt, čo je aj plynulé, aj bezpečné pre cyklistov tak, ako to bolo na Levočskej ulici,“ povedal Kokavec.
Dôjsť by tiež malo k rozšíreniu mosta na dva jazdné, jeden odbočovací pruh, aby sa pri postupnej výstavbe nových bytov docielila väčšia plynulosť cestnej premávky. Popod most bude prúdiť združený chodník pre cyklistov i peších a v danom úseku dôjde aj k rekonštrukcii existujúcej cyklistickej cestičky Eurovelo 11.
Rekonštrukcia si vyžiada aj dopravné obmedzenia. Keďže dôjde k zbúraniu pôvodného mostného objektu, nebude premávka cez Torysu v tomto úseku možná. Cestná premávka bude presmerovaná na obchádzkovú trasu - v smere z centra mesta a z Ulice 17. novembra bude presmerovaná zo Škultétyho ulice na Budovateľskú ulicu, ulicu Pod Wilec hôrkou, Pražskú a Ulicu Jána Pavla II. V smere od Obrancov mieru bude obchádzková trasa vedená po Pražskej ulici, ulici Pod Wilec hôrkou a Budovateľskej ulici na Škultétyho ulicu.
