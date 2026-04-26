Prešovčan Edo Klena predstavil nový album Za čiarou
Album dostal názov Za čiarou a rovnomennou piesňou sa aj začína.
Autor TASR
Prešov 26. apríla (TASR) - Známy prešovský pesničkár Edo Klena vydal nový album, ktorému dal názov Za čiarou. V premiére ho fanúšikom predstavil v sobotu večer (25. 4.) v prešovskom hudobnom klube Stromoradie. Do života ho uviedli dvaja jeho dlhoroční priatelia Josef Zrník z Moravy a Laco Schichman.
Novinkový album, ktorý Edo vydal na USB kľúči, ponúka jedenásť nových piesní, sú nimi titulná Za čiarou, Dezolandia, Sedemdesiatdva, Kapitán, Denný stacionár, Anjel, Budem prvý, Paľko a Zojka, Táto zem, Buď rozumný a S tebou.
Koncert samotný začal skladbou Hudba z predchádzajúceho albumu Edo Klena 2020, po nej uviedol celý nový album, v závere došlo aj na prídavok s dvoma piesňami Nezavidzim a Láska a love.
K novému albumu Klena pre TASR uviedol: „Rodil sa netradične dosť dlho, prvú polovicu sme nahrali pred viac ako rokom a tento rok dotočili. Je nahraná s veľkým bandom, ktorý hrá na desiatich z jedenástich piesní. Album je robený trocha ináč ako tie predošlé, ktoré boli trocha rockovejšie a občas sa zjavili dychy.“
Album dostal názov Za čiarou a rovnomennou piesňou sa aj začína. „Hovorí sa o rozdelení sveta, sú svety, kde je relatívne bezpečne a štedro, napríklad Európa, kde patríme aj my, kde sme, a potom sú miesta, kde si nie ste istí životom. Stačí jediná čiara a jednoducho a ocitáte sa v priestore, kde vôbec nikto neručí za váš život. Taký je svet v 21. storočí, že je možné, aby sa toto dialo. O tom je táto skladba,“ doplnil pre TASR.
Na svoju muzikantskú dráhu dnes pozerá: „Začínal som ako pesničkár s gitarou, nemal som kapelu, ale vždy ma to ťahalo k rockovému zvuku, ale s folkovými textami. Inšpirovali ma rôzni pesničkári z Ameriky, ktorí mali svoje kapely, od Neila Younga až po Brucea Springsteena a tak to pokračuje až po dnes, viem zahrať akusticky na gitare koncert sám, vo dvojici a potom aj s kapelou. Vždy ma to lákalo, veľký zvuk, aranžmány a výborní muzikanti.“
