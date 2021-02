Prešovčan zaútočil na policajta

Prešov 11. februára (TASR) – Zo zločinu útoku na verejného činiteľa polícia obvinila 47-ročného Mareka z Prešova. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



V pondelok (8. 2.) predpoludním mestskí policajti dokumentovali na Sládkovičovej ulici viaceré priestupky, keďže je tam zakázané zastavenie vozidiel. "Počas toho k nim pristúpil spomenutý Prešovčan, ktorý hliadke potvrdil, že je vodičom jedného z vozidiel, ktoré tam stálo a bolo predmetom dokumentovania. Muža vyzvali, aby predložil doklad totožnosti, čo nerešpektoval, nasadol do vozidla, naštartoval a chcel ho údajne preparkovať, pričom vozidlom narazil do lýtka, ako aj do kolena jedného z členov hliadky. Policajt v tom čase stál k vodičovi chrbtom a dokumentoval iného priestupcu," uviedla Ligdayová.



Policajt sa po náraze podľa jej slov otočil a vyzval vodiča, aby zastavil vozidlo. "Ani opakované výzvy vodič nerešpektoval a z miesta odišiel. Mestský policajt utrpel zranenie ľavej nohy, ktoré si vyžiadalo lekárske ošetrenie, čas liečenia zatiaľ nie je známy," dodala Ligdayová.