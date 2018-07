Prešovčania a Veľkošarišania môžu navštíviť viaceré letné kiná

Dramaturgia letného kina prináša mix komerčne úspešných titulov z minulého roka a umeleckejších filmov, oceňovaných na rôznych filmových festivaloch.

Prešov 16. júla (TASR - Obyvatelia Prešova, Veľkého Šariša, ale aj návštevníci ktorí sa tam zdržia pár dní, môžu počas júla a augusta na rôznych miestach a podujatiach zažiť atmosféru letného kina. Od júna organizuje Kino Pocity premietania v záhradnom kine za Scalou, minulý týždeň začali premietať aj v Lanovom centre na Sídlisku 3 v Prešove. Od piatku (20.7.) do nedele (22.7.) čaká všetkých festivalových nadšencov Filmová noc na hrade Šariš a august bude v prešovskej záhrade umenia patriť Bažant Kinematografu.



Prešovské Kino Pocity, ktoré prevádzkuje záhradné kino za Scalou na doterajších štyroch projekciách navštívilo viac ako 1000 divákov.



"Dramaturgia letného kina prináša každý utorok mix komerčne úspešných titulov z minulého roka a umeleckejších filmov, oceňovaných na rôznych filmových festivaloch. Júlové projekcie v záhradnom kine ponúknu ešte horor podľa Stephena Kinga To, skvelú francúzsku komédiu Máme pápeža! či úspešný film Tri billboardy kúsok za Ebbingom. V auguste sa môžu diváci tešiť na ďalšiu taliansku komédiu Miesto splnených túžob, horor Uteč a na 50. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska sa bude premietať dokumentárny film Bratříček Karel o malom spevákovi s veľkým hlasom, Karlovi Krylovi. Organizátori letného kina sľubujú aj jedno filmové prekvapenie na záver sezóny," informuje Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Šariš.



V Lanovom centre na Sídlisku III. za začalo premietať každý štvrtok a návštevníci tam nájdu viac klubových filmov. Najbližším premietaním bude severská komédia nakrútená podľa predlohy úspešného švédskeho spisovateľa Fredericka Backmanna Muž menom Ove.



Na hrade Šariš nad mestom Veľký Šariš odpremietajú organizátori siedmeho ročníka Filmovej noci na hrade (FNNH) dovedna 60 krátkych a štyri celovečerné tituly. „Festival sa profiluje ako prehliadka prestížnych svetových i domácich krátkych filmov so špecifickými súťažnými sekciami. Návštevníci v rámci sekcie iSHORTS – Prvá liga uvidia filmy z BAFTA a Palm Springs, či aktuálne ocenené poľské krátke filmy za účasti úspešnej autorky Anastazje Dabrowskej. Čerešničkou na torte budú krátkometrážne snímky Dušana Hanáka za jeho osobnej účasti. Taktiež osobne uvedie film Obrazy starého sveta. Diváci sa môžu tešiť aj na víťaza Českého leva, film Atlantída, 2003 a na krátky film Magic moments, ktorý bol uvedený aj na festivale v Cannes," pozýva OOCR Región Šariš.



Bažant Kinematograf je originálny kočovný typ „open-air kina", ktorý zasahuje celé Slovensko. V Prešove ho diváci nájdu od 9. do 13. augusta na tradičnom mieste v Záhrade umenia. "Projekciu filmov zabezpečujú dva štýlové retro-autobusy typu Škoda RTO, ktoré sú prispôsobené na profesionálnu kinoprojekciu," dodáva OOCR Región Šariš.