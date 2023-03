Prešovčania môžu navrhnúť pamätihodnosti na zápis do zoznamu

Prešov 3. marca (TASR) - Do konca apríla môžu Prešovčania navrhnúť hmotnú alebo alebo nehmotnú pamätihodnosť mesta, ktorá bude zapísaná do evidencie pamätihodností. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



"Pamätihodnosť obce alebo mesta je taká súčasť kultúrneho dedičstva, ktorá nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako národná kultúrna pamiatka, ale je pre danú obec, mesto charakteristická, ojedinelá a jedinečná," uviedla Šitárová.



Mesto vedie svoju evidenciu pamätihodností od roku 2009 a v súčasnosti je v nej zapísaných celkom 54 pamätihodností.



Návrh na zápis do evidencie pamätihodností môžu podávať všetky fyzické a právnické osoby. Musí obsahovať stručný popis objektu, predmetu, udalosti a lokalizáciu. Návrhy je potrebné poslať na adresu mestského úradu alebo e-mailom. Kontaktné údaje sú zverejnené na webstránke mesta www.presov.sk.