Prešovčania môžu nosiť odpad na zberné dvory už aj počas sobôt

Prešov 9. mája (TASR) – Zberné dvory v Prešove sú po novom otvorené aj v sobotu, informuje o tom mesto na svojej webovej stránke. Zberné dvory na Bajkalskej a Jesennej ulici fungovali od vyhlásenia mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s novým koronavírusom v obmedzenom režime.



Technické služby mesta Prešov (TSmP), ktoré ich spravujú, upravili otváracie hodiny v reakcii na ďalšie uvoľňovanie opatrení zo strany štátu. Od soboty sú otvorené šesť dní v týždni - okrem nedele, a to v časoch od 9.00 h do 17.00 h. „Pri vstupe na zberné dvory naďalej platia sprísnené pravidlá v rámci zabezpečenia ochrany personálu aj občanov pred novým koronavírusom,“ uvádza radnica s tým, že vstup umožnia len tým, ktorí budú mať nasadené ochranné rúško a rukavice. Do priestoru zberného dvora môže vstupovať maximálne jedno vozidlo s najviac dvomi osobami, resp. vodič so spolujazdcom.



Za účelom identifikácie občana podľa preukazu totožnosti nesmie dôjsť k fyzickému kontaktu s obsluhou zberného dvora. „Občan preto musí predložiť doklad obsluhe zberného dvora k nahliadnutiu tak, aby bolo možné zaznamenať požadované údaje. Občan z auta nevystupuje, len priloží doklad zvnútra na zavreté okno auta, a potom pokračuje podľa usmernenia obsluhy ku kontajnerom na zbernom dvore, kde svojpomocne vyloží odpad,“ spresňuje.



Mesto pripomína, že návštevník je povinný obmedziť čas strávený v areáli zberného dvora len na odovzdanie dovezeného odpadu a na zaznamenanie požadovaných údajov. „V prípade nedodržiavania stanovených pokynov je obsluha zberného dvora oprávnená požiadať občanov, aby ho opustili, prípadne privolať políciu,“ dodáva.