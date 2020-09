Prešovčania odovzdali v rámci zberu dve tony elektroodpadu

Prešov 30. septembra (TASR) – Dve tony elektroodpadu sa podarilo vyzbierať v rámci bezplatného zberu elektroodpadu, ktorý sa v Prešove konal v uplynulých dňoch. Autá Technických služieb mesta Prešov (TSmP) navštívili 81 adries. Ľudia sa najviac zbavovali starých chladničiek, práčok a sporákov.



"Mali sme mnohé pozitívne spätné väzby a viacerí ľudia dokonca ďakovali našim pracovníkom. Teší nás, že sme zaplnili túto medzeru na trhu a pomohli sme mnohým obyvateľom, ktorí si s objemnými spotrebičmi dlhodobo nevedeli poradiť," uviedla Ingrid Mihaľová z oddelenia obchodnej stratégie a legislatívy TSmP.



Bezplatný zber elektrospotrebičov priamo z bydliska zabezpečujú TSmP spoločne so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Envidom, ktoré bude zabezpečovať samotnú recykláciu. Podobný zber realizuje v šiestich krajských mestách – v Bratislave, Košiciach, Nitre, Trenčíne, Žiline i Trnave. S počtom zapojených domácností v Prešove sú spokojní.



"Podobné čísla evidujeme aj v iných veľkých mestách. Ďakujeme všetkým obyvateľom Prešova, ktorí sa zapojili do zberu a pripomíname, aby sa ďalší záujemcovia nezabudli na odber elektrospotrebičov nahlásiť on-line najneskôr do 22. októbra na stránke www.zberelektroodpadu.sk," dodala PR manažérka združenia Jana Nahálková.



Bezplatný zber veľkých a ťažkých spotrebičov, najmä takzvanej bielej techniky bude v Prešove realizovaný raz mesačne. Najbližšie termíny sú 24. októbra a 28. novembra. V prípade zvýšeného záujmu je podľa TSmP možné zber zabezpečovať aj častejšie.



Septembrový zber elektroodpadu v tomto roku prvý raz doplnil tradičné jesenné upratovanie, ktoré TSmP začali 17. septembra a potrvá do polovice októbra.