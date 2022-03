Prešovčania poslali na Ukrajinu už tony humanitárnej pomoci

Prešov 3. marca (TASR) - Prešovčania spojili svoje sily a prejavili solidaritu voči ľuďom postihnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine. Prostredníctvom zbierky, ktorá vznikla ako okamžitá reakcia na mimoriadne vážnu situáciu na východnej strane našej hranice, poslali na Ukrajinu už niekoľko ton humanitárnej pomoci a v zbierke pokračujú aj naďalej. TASR o tom informovala dobrovoľníčka Anna Polačková.



Zbierka, ktorú iniciovalo občianske združenie (OZ) Podaj ďalej Prešov a skupina dobrovoľníkov, odštartovala 24. februára v spolupráci s mestom Užhorod a Zakarpatskou oblastnou administratívou.



"Vďaka množstvu dobrých ľudí, ktorí sa do zbierky zapojili, bolo v nedeľu (27. 2.) odvezených do Užhorodu päť ton humanitárnej pomoci zahŕňajúcej predovšetkým zdravotnícky materiál, hygienické potreby, trvanlivé potraviny, teplé prikrývky a mnohé iné potrebné veci. Tie sa následne na ukrajinskej strane prerozdelili podľa potreby medzi nemocnice, organizácie podporujúce utečencov a zdravotnícke potreby smerovali ďalej na východ Ukrajiny," povedala Polačková.



Okrem zásielok odvezených na Ukrajinu bude časť pomoci postupne odovzdávaná aj tým utečencom, ktorí už prekročili hranice a ostali v Prešovskom kraji.



"Objavujú sa správy, že sa pomoc hromadí na slovenskej strane hranice. Práve preto robíme všetko pre to, aby sme pomoc adresne doručili našim ukrajinským partnerom priamo do Užhorodu a ďalej na Ukrajinu. To sa nám zatiaľ úspešne darí. Veríme, že sa ochotní ľudia neunavia a budeme s materiálnou pomocou môcť pokračovať i naďalej," priblížil dobrovoľník Vladimír Benč.



"Zbierku priebežne aktualizujeme podľa potrieb ukrajinskej strany. Každý pondelok bude na stránke nášho združenia zoznam konkrétnych vecí, ktoré budú práve potrebné pre ľudí na Ukrajine alebo pre tých, ktorí už hranice prekročili. Sme na začiatku a musíme si uvedomiť, že táto pomoc nie je jednorazová, ale dlhodobá," doplnila Viera Potášová z OZ Podaj ďalej Prešov.



Na ukrajinskej strane v súčasnosti evidujú najväčšiu potrebu liekov, zdravotníckeho materiálu, hygienických potrieb, stanov, spacích vakov, posteľnej bielizne, uterákov, matracov, ale aj trvanlivých potravín, balenej vody či oblečenia. Tieto veci je možné doručiť na zberné miesto v Prešove, Sídlisko III, Námestie Kráľovnej pokoja, ktoré je otvorené denne vrátane víkendov v čase od 12.00 do 18.00 h. Odvoz ďalšej humanitárnej pomoci Ukrajine z Prešova je naplánovaný na piatok 4. marca.