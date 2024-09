Prešovčania, pozor: Vajanská ulica je úplne uzavretá

Prešov 12. septembra (TASR) - Z dôvodu odstránenia havarijného stavu kanalizácie je od štvrtka rána uzavretá Vajanského ulica. Ako TASR informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, ide o cestu k Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru (OR PZ) v Prešove. Celková uzávera potrvá približne do 15. októbra.



Prístup k budove OR PZ je zabezpečený z Grešovej ulice cez parkovisko Divadla Jonáša Záborského. Podľa Hudáka to však platí len pre pre vozidlá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR), vozidlá zamestnancov MV SR, vozidlá s povolením Divadla Jonáša Záborského, vozidlá obyvateľov bytového domu Námestie Legionárov č. 7 a vozidlá s parkovacím preukazom ŤZP.



"V súvislosti s uzávierkou predmetnej prístupovej cesty došlo aj k uzatvoreniu parkoviska na Vajanského ulici zaradeného do mestského parkovacieho systému," doplnil Hudák s tým, že vodičom odporúčajú parkovať na okolitých parkoviskách, ktoré sa nachádzajú v pešej dochádzkovej dostupnosti.