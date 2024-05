Prešovčania sa môžu zapojiť do dobrovoľníckych činností

Prešov 20. mája (TASR) - Do rôznych dobrovoľníckych činností pri úprave, uprataní a skrášlení mesta sa môžu zapojiť Prešovčania v rámci festivalu Milujem svoje mesto. Začal sa v pondelok a potrvá do 1. júna, okrem nedelí. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



Ako povedal, počas dvoch týždňov sa dobrovoľníci, žiaci škôl, ale aj zamestnanci rôznych inštitúcií pustia do revitalizácie svojho okolia. "Venovať sa budú či už upratovaniu mesta, vyhrabaniu trávnatých porastov, natieraniu zábradlí, čisteniu stĺpov verejného osvetlenia od reklám alebo úprave okolia školských zariadení, športových areálov a vodnej nádrže Delňa a ďalších lokalít, ktoré určí mesto," uviedol Hudák.



Dobrovoľníkmi boli počas minulých ročníkov najmä študenti stredných a základných škôl, ale aj cirkvi, spoločenstvá a inštitúcie tretieho sektora z Prešova. V tomto roku sa prihlásilo 2945 účastníkov z radov žiakov materských, základných a stredných škôl, gymnázií, inštitúcií, spoločenstiev i jednotlivcov.



"Veľmi sa teším počtu účastníkov, ktorí sa nám prihlásili v tomto siedmom ročníku a už vopred im ďakujem za to, že sú ochotní priložiť ruku k dielu a pomôcť skrášliť a upraviť toto mesto len tak, z lásky k mestu," uviedol zakladateľ festivalu Gabriel Paľa.



Celkovo sa zaregistrovalo 33 inštitúcií, organizácií a spoločenstiev. Ruku k dielu priloží aj 141 zamestnancov Mestského úradu v Prešove, ktorí sa v tomto roku taktiež zaregistrovali ako dobrovoľníci.



"Naši kolegovia z odboru životného prostredia stanovili na základe potrieb jednotlivých mestských častí miesta, ulice a parky, kde bude pomoc dobrovoľníkov najviac vítaná," povedal primátor Prešova František Oľha.



V réžii mesta je tiež materiálne zabezpečenie festivalu. Potrebný materiál, ochranné prostriedky a nástroje sú pre účastníkov pripravené na jednotlivých stanovištiach.