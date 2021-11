Prešovčania sa môžu zapojiť do iniciatívy darovací utorok

Prešov 18. novembra (TASR) - Mesto Prešov aj tento rok pred vianočnými sviatkami organizuje zbierku na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Do zbierky v rámci iniciatívy darovací utorok alebo #GivingTuesday môžu ľudia tento rok venovať čiapky, rukavice, šály, ktoré zahrejú ľudí v núdzi a tiež trvanlivé potraviny. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



"Ide o pomoc nielen pre dospelých, ale aj pre deti, preto všetky vyzbierané veci a potraviny rozdelíme tak, aby sme potešili aj deti, ktorých rodičia sú v ťažkej finančnej situácii. Vyzbierané čiapky, šály, rukavice a trvanlivé potraviny však potešia a pomôžu aj hendikepovaným ľuďom, dospelým a seniorom," uviedol Tomek.



Spomenuté veci alebo trvanlivé potraviny je možné doručiť do 1. decembra do kancelárie prvého kontaktu alebo kancelárie sociálneho poradenstva na Jarkovej ulici v čase úradných hodín.



Tento rok pripadá sviatok štedrosti Giving Tuesday na 30. november. Koná sa každoročne v utorok po Dni vďakyvzdania v USA. Je odpoveďou na nákupný ošiaľ počas tzv. Black Friday a Cyber Monday, známych už aj na Slovensku. V roku 2012 sa newyorská inštitúcia 92nd Street Y rozhodla postaviť nákupným tradíciám. Priniesla kontrastný darovací utorok. Myšlienka sa za pár rokov rozšírila do viac ako 150 krajín sveta, spojila viac než 50.000 organizácií a milióny ľudí.