Prešovčania sa počas jesenného upratovania zbavili 286 ton odpadu

Prešov 20. novembra (TASR) – Prešovčania počas jesenného upratovania uložili takmer 276 ton objemového odpadu a desať ton biologicky rozložiteľného odpadu. Ako TASR informovala Ingrid Mihaľová z oddelenia obchodnej stratégie a legislatívy Technických služieb mesta Prešov (TSmP), v meste bolo vo všetkých mestských častiach od 17. septembra do 22. októbra postupne rozmiestnených spolu 111 kontajnerov.



Technické služby k pôvodne plánovaným štyrom týždenným cyklom pridali aj doplnkový piaty týždeň, ktorý bol však už len na deviatich miestach pre tých, ktorí to dovtedy nestihli. Počas piatich týždňov jesenného upratovania zrealizovali pracovníci Technických služieb spolu 150 vývozov, z toho až 148 vývozov obsahovalo objemový odpad. V niektorých lokalitách boli kontajnery vyvezené viackrát, pričom išlo hlavne o miestne časti Solivar a Šidlovec. Celkové náklady na jesenné upratovanie vyčíslili Technické služby mesta Prešov na 24.200 eur.



Objem vyzbieraného odpadu – 286 ton, sa podľa Mihaľovej oproti minulému roku mierne znížil. Na jeseň 2019 TSmP vyzbierali až 318 ton odpadu. Dôvodom môže byť nielen pandémia nového koronavírusu, ale aj bezplatný zber elektroodpadu priamo z domácností. Technické služby ho spustili spolu so združením Envidom v septembri a počas prvej soboty pracovníci odviezli z domácností dve tony elektroodpadu.



"Októbrový zber bol z hygienicko-epidemiologických dôvodov zrušený, ale už čoskoro môžu obyvatelia využiť ďalší, novembrový termín," doplnila Mihaľová s tým, že je naplánovaný na 28. novembra a ďalší na 19. decembra.



Prešovčania môžu na odovzdanie ostatného odpadu využiť dva zberné dvory, na Bajkalskej ulici na Sídlisku III a na Jesennej ulici na sídlisku Šváby. Pri vstupe na zberné dvory je potrebné dodržiavať opatrenia a sprísnené pravidlá, ktoré slúžia na ochranu zdravia.