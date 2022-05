Prešovčania si so skupinou Hex zresetovali hlavy

Bratislava/Prešov 1. mája (TASR) – Textom 'v piatok podvečer si zresetujem hlavu' začína refrén známeho hitu skupiny Hex. V piatok (29. 4.) podvečer si spolu s kapelou zresetovali hlavu fanúšikovia v prešovskom klube Stromoradie. Dva roky odkladané Hex Back To The Clubs Tour začali 20. apríla v Piešťanoch a šnúru šiestich koncertov skončili práve v Prešove.



V októbri 1992 vydala skupina debutový album Ježiš Kristus nosí krátke nohavice, odvtedy majú na svojom konte deväť štúdiových albumov a dosť hitov do koncertného playlistu. Dostali sa do neho aj dve nové pesničky z pripravovaného nového albumu.



Spievať nutné, tlieskať rovnako, skákať a tancovať povolené, k tomu samozrejme všade prítomné mobilné telefóny, to všetko sa dialo pri pesničkách Všetko čo mám rád, Každý deň je nedeľa, Ty a ja, Chvíľu áno, chvíľu nie, Kde je tu láska, Maťo a Linda, Tam kde slnko spí, Indiánske leto, cover verzii skupiny Cure Boys Don't Cry, Život, už spomínaná V piatok podvečer, Keď sme sami či Vetroň. Bez prídavku sa odísť nedá a Prešovčania ho dostali v podobe hitov Nikdy nebolo lepšie a Letná láska.



Pri takej kapele ako je Hex, ktorá je na scéne už tri desiatky rokov, je namieste otázka, ktoré koncerty má radšej, klubové alebo na veľkej scéne. "V našom prípade je to úplne jedno, my milujeme samotné živé hranie, či už hráme pre sto ľudí v klube, alebo na veľkom festivale pre 5000 ľudí, tak je to pre nás vždy krásna vec, že sme na tom mieste a bavíme sa interaktívne s tými ľuďmi," povedal pre TASR Tomáš Yxo Dohňanský.



Kapela jednotlivé koncerty oživila aj tým, že si vybrali za predskokana v každom meste mladú kapelu. „Dva roky odkladané turné budeme mať týmto koncertom za sebou, musím povedať, že to bolo jedno z najlepších turné, ktoré sme kedy dali. Fantastickí ľudia, veľmi dobre sa nám hrá, znova to celé ožíva a my sa z toho veľmi tešíme. Pred vyše dvoma rokmi sme vyhlásili súťaž, prihlásilo sa nám vyše sto interpretov, z tých sme dvojkolovo spolu s fanúšikmi vybrali šesť kapiel, v každom meste hrala iná. Boli sme spokojní, veľmi dobré kapelky hrali s nami,“ dodal Dohňanský.