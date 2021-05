Prešovčania už môžu využívať vynovenú zastávku MHD na Čiernom moste

Prešov 28. mája (TASR) - Zastávka MHD Čierny most v smere do centra mesta je po rekonštrukcii od piatka opäť v prevádzke na svojom pôvodnom mieste. Ako TASR informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, práce trvali približne dva mesiace.



"Na nástupišti pribudla nová dlažba. Pôvodný zastávkový prístrešok nahradil modernejší typ s oceľovou nosnou konštrukciou, plochou strechou a lavičkou so sedadlom z masívneho dreva. Nástupište pre cestujúcich spolu s rekonštruovanými časťami je dlhé 40 metrov a široké viac ako 6,5 metra," povedal Tomek.



Nástupište je podľa jeho slov vybavené takzvaným kasselským obrubníkom, ktorý umožňuje lepšie pristavenie vozidla k zastávke, čo prinesie väčší komfort pre cestujúcich pri nastupovaní a vystupovaní.



"Na mieste pribudol aj automat na cestovné lístky, nový odpadkový kôš a zábradlie, ktoré je vyplnené tromi oceľovými rúrkami. Na nástupnej ploche sú zapracované aj vodiace prvky pre slabozrakých a nevidiacich," priblížil Tomek. Rekonštrukcia zahŕňala aj odstavný pruh pre vozidlá MHD, ktorý je vyhotovený z betónu v dĺžke takmer 41 metrov v identickom prevedení ako na protiľahlej zastávke.



Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Interbau, ktorá zrealizovala práce na základe zmluvy za 50.397,96 eura s DPH.