Prešovčania volia i v reštaurácii a pohostinstvách

Prešov 29. februára (TASR) – Prešovčania odovzdávajú svoj hlas v sobotňajších voľbách do Národnej rady SR i v reštaurácii a v dvoch pohostinstvách. Ako pre TASR uviedla tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, v spomínaných zariadeniach je v deň volieb úplne odstavená prevádzka.



"Volebné miestnosti sú v týchto zariadeniach určené preto, aby mali voliči okrajových častí Prešova k voľbám čo najbližšie. Mesto Prešov s vlastníkmi týchto zariadení s cieľom zabezpečiť voľby uzatvorilo nájomnú zmluvu," uviedla Šitárová.



Netradičné volebné miestnosti sa nachádzajú v Nižnej Šebastovej a v časti Šalgovík. Jedna z nich sa nachádza aj v pohostinstve v mestskej časti Šidlovec, ktoré sídli v mestských priestoroch.



"Ľudia si na to zvykli a berú to 'športovo'. Pred pár rokmi boli reakcie rôzne. Nepáčilo sa im, že je to v krčme, ale potom zistili, že je to fajn, lebo ľudia sa tu stretávajú v dobrom i v zlom," povedal majiteľ pohostinstva Peter Sinai.



"Je to také netypické, ale zvykli sme si. Po odvolení chodíme vždy s rodinou na obed. Je to určite lepšie, ako ísť dole na Sabinovskú ulicu," doplnila Prešovčanka Silvia Halajová.



Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže podľa Šitárovej požiadať aj v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky.



V meste je voličom k dispozícii 66 okrskov, ktoré sú zároveň volebnými miestnosťami. Oproti predchádzajúcim voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2019 je to o 14 volebných okrskov menej. Mesto pristúpilo k efektívnejšiemu a racionálnejšiemu usporiadaniu jednotlivých ulíc do volebných okrskov.