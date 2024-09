Prešovčania zaspievali Petrovi Spálenému Veľa zdravia, šťastia

Prešov 13. septembra (TASR) – Spevák, ktorý je na hudobnej scéne viac ako 55 rokov, si nevie predstaviť lepšiu oslavu životného jubilea ako na koncertnom pódiu s fanúšikmi. To platí aj pre speváka, skladateľa a hráča na viaceré hudobné nástroje Petra Spáleného, ktorý 22. marca oslávil 80. narodeniny.



Na turné s názvom Petr Spálený 80 odohral s kapelou päť koncertov na Slovensku, v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici. Piatou zastávkou bol vo štvrtok večer (12. 9.) Prešov.



Spevák pri pozdrave divákov povedal, že ponúkne známe skladby, staršie i tie novšie. Začal hitom Kdybych já byl kovářem, ďalšími boli Dáma při těle, Peggy, Hráč. Potom si pozval na pódium speváčku a manželku Milušku Voborníkovú a spolu dali známy duet Mně se zdá. Voborníková pridala aj vlastné piesne Divadýlko moudrých klaunů, Gimi det ding a Dej mi lásku. Nálada v aréne pokračovala pri pesničkách Josefína, Dítě štěstěny, Je to trest, Lady, Na týhle planetě už zůstanu, Obyčejná žena, Šedesátý léta, Obyčejný muž, Až mně andělé..., a do záveru Trápím se trápím a To vadí.



Diváci jubilanta prekvapili, keď mu uprostred koncertu zaspievali aj Veľa šťastia, zdravia... Špičková nálada vládla v aréne od prvej piesne, diváci nešetrili dlane ani hlasivky, prispela k tomu aj výborná sprievodná kapela. To všetko sa v závere premenilo do standing ovation pre všetkých účinkujúcich.



"Začínal som za bicími, k mikrofónu ma postavil môj starší brat. V roku 1969 vyšla prvá LP platňa a v 70.rokoch sme už chodili koncertovať aj na Slovensko. Tých 50 rokov, čo cestujme po koncertoch, to je už vidieť. Diváci boli skvelí, srdečne nás privítali, ďakujeme za príjemný večer," povedal Petr Spálený po koncerte pre TASR.



Pražský rodák Petr Spálený začínal muzikantskú dráhu ako bubeník v dixielandovom súbore, potom to bola skupina Crossfire. Spievať začal v roku 1967 v skupine Hipps svojho staršieho brata Jana Spáleného. Skupina prešla v roku 1967 do divadla Apollo a zmenila názov na Apollobeat. Prvým hitom Petra Spáleného bola v roku 1967 pesnička Plakalo bejby. V roku 1969 mu vyšla aj debutová LP platňa Petr Spálený a Apollobeat. Od roku 1971 už vystupovali s kapelou samostatne. Na svojom konte má dnes viac ako dve desiatky vydaných albumov a kompilácií. K životnému jubileu mu v marci vydal Supraphon výberovku 80 / Největší hity a duety.