Prešovčania žiadajú rýchlejšiu dostavbu II. etapy R4

Prešov 23. marca (TASR) - Obyvatelia Prešova žiadajú rýchlejšiu dostavbu II. etapy rýchlostnej cesty R4 - severného obchvatu mesta. Pri tejto príležitosti Občianske združenie (OZ) Náš Prešov zorganizovalo vo štvrtok popoludní protestné zhromaždenie na Vranovskej ulici v mestskej časti Nižná Šebastová. Na priechode pri miestnom cintoríne obmedzila skupina ľudí na niekoľko minút dopravu prechádzaním cez cestu. Ministerstvo dopravy tvrdí, že protestné akcie proces neurýchlia.



"Je čas, aby sme sa všetci v Prešove a okolí spojili pre dobudovanie II. etapy R4 a následne celého úseku až po štátnu hranicu s Poľskom," uviedol René Polačok, predseda OZ, ktoré sa dlhodobo venuje problémom dopravnej infraštruktúry v Prešove i Prešovskom kraji. Dodal, že negatívne vnímajú najmä fakt, že termín otvárania obálok s ponukami na dodávateľa na výstavbu sa presúval už sedemkrát. "To je pre Prešov už neprijateľné a nechceme dopustiť, aby sa 30. marca opäť posunul," zdôvodnil organizáciu protestu Polačok.



Na to, aby bolo marcové otváranie obálok s ponukami posledné, vyzýva rezort dopravy aj Prešovský samosprávny kraj (PSK). Jeho hovorkyňa Daša Jeleňová pre TASR uviedla, že R4 je mimoriadne dôležitá dopravná tepna a upozornila, že naši severní a južní susedia sú ďaleko pred nami pri budovaní tohto medzinárodného prepojenia Via Carpatia. "Naozaj chceme vidieť reálny posun v tejto dlhoočakávanej a pre rozvoj kraja tak potrebnej investícii," uviedla hovorkyňa. Budovanie obchvatov, rýchlostných ciest a osobitne tak kľúčovej komunikácie ako R4 je podľa krajskej samosprávy nevyhnutné pre rozvoj územia, možný príchod investorov, ekonomiku i samotné zlepšenie kvality a bezpečnosti života obyvateľov kraja. "Práve táto stavba spoločne s prvou etapou zabezpečí odklon tranzitu z už tak dopravou zahlteného krajského mesta Prešov a jeho presmerovanie na diaľnicu D1," skonštatovala hovorkyňa. Severným obchvatom sa podľa PSK podarí zachytiť dopravu z ciest prvej triedy v smere z Vranova nad Topľou, Sniny, Humenného, Medzilaboriec či od hranice s Poľskom, odkiaľ prúdi väčšina nákladnej dopravy, smerujúcej zo severnej Európy.



"Prešovčania nás v priamom prenose vyzývajú, aby sme porušili zákon a nerešpektovali právo súťažiacich subjektov klásť v tendri doplňujúce otázky a povinnosť Národnej diaľničnej spoločnosti na všetky tieto otázky odpovedať. Nátlakové akcie ale výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest nijako neurýchlia, tobôž nie tých, ktoré sa už obstarávajú, a teda je jasné, že sa budú stavať. To je aj prípad II. etapy severného obchvatu Prešova," uviedol v reakcii Martin Petro z odboru komunikácie rezortu dopravy.