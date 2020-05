Kontrolór stále preveruje likvidáciu prešovskej bytovky

Prešov 7. mája (TASR) – Útvar hlavného kontrolóra mesta Prešov naďalej preveruje použitie finančných prostriedkov na záchranné práce na Mukačevskej ulici 7. Mestu vrátil podklady aj Okresný úrad v Prešove.



Vrchné poschodia bytového domu, ktorý vlani zničil výbuch plynu, asanovala česká firma Cannoneer za jedno euro. Práce na spodnej časti realizovala spoločnosť Matijka z Kružlova. Kontrolór tvrdí, že výber druhej firmy nebol mestom jednoznačne zdôvodnený. Mesto sa vyjadrí až k finálnym výsledkom kontroly.



"Rozhodnutie o výbere dodávateľa záchranných prác v danom čase podľa vyjadrenia mesta padlo na zasadnutí krízového štábu. Postup výberu dodávateľa búracích prác a likvidácie sutín, teda firmy Matijka, mestom nebol jednoznačne zdôvodnený. Mesto opomenulo svoje povinnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K 4. máju boli podľa našich zistení uhradené výdavky vo výške približne 476 000 eur, z toho pre firmu Matijka na základe prvej faktúry, to znamená prvá platba vo výške 250 000 eur," uviedol pre TASR hlavný kontrolór mesta Prešov Martin Brilla.



Niektoré fakturované položky, ktoré boli predložené ako súčasť pôvodného rozpočtu k objednávke, neboli podľa jeho slov v súlade s pôvodným rozpočtom. Odporučili preto mestu, aby si dalo spracovať znalecký posudok, aby nedošlo k neoprávnenej úhrade výdavkov. TASR požiadala o stanovisko aj spoločnosť Matijka.



Ako ďalej povedal Brilla, mesto doručilo OÚ v Prešove podklady k verifikácii, ktoré mu OÚ medzičasom vrátil s výzvou na doplnenie. "Pretože ešte nedošlo k úhrade všetkých výdavkov, kontrola z našej strany nie je ukončená. Správa z kontroly bude predložená na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prešove po jej ukončení," dodal Brilla.



Mesto Prešov sa vyjadrí k výsledkom kontroly až po zverejnení finálnej správy z kontroly. "Máme za to, že čiastkové výsledky kontroly by sa nemali zverejňovať, pretože z nich vyplývajúce závery môžu byť predčasné a neobjektívne," reagoval pre TASR hovorca mesta Vladimír Tomek.



Zároveň potvrdil, že OÚ v Prešove im predložené faktúry vrátil s výzvou na doplnenie. Podľa Tomeka ide o podklady, ktoré štandardne nie sú súčasťou fakturácie, ako napríklad vysvetlenie prekládky odpadu, doloženie záznamov o prevádzke jednotlivých mechanizmov a podobne.



"Predmetné dokumenty sa týkajú 14 rôznych subjektov. Ihneď ako dotknuté firmy doručia mestu Prešov vyžiadané dokumenty, predložíme ich na verifikáciu OÚ," doplnil Tomek.



Na nezrovnalosť pri búraní bytovky upozorňuje mestský poslanec Martin Eštočák. Tvrdí, že v zápisniciach zo zasadnutí krízového štábu v rámci mimoriadnej udalosti nie je zápis ani príkaz, aby búracie práce vykonávala firma z Kružlova. "Vydanie objednávky teda nie je, alebo nebolo regulárne a OÚ v Prešove by nemal zverifikovať tieto činnosti vyplývajúce z objednávky a doručenej faktúry firmou z Kružlova," skonštatoval.