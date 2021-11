V Prešovskom kraji je preočkovaných 57 zariadení sociálny služieb

Prešov 24. novembra (TASR) - Tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v 57 zariadeniach verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na území Prešovského kraja dostalo 2567 ľudí. Všetkým záujemcom o preočkovanie je jednotne aplikovaná vakcína Pfizer/BioNTech. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"V okrese Bardejov sa doteraz zrealizovalo preočkovanie treťou dávkou vakcíny v siedmich zariadeniach, kde ju dostalo 250 osôb. Najbližšie je v tomto okrese naplánované preočkovanie v Sessile Bardejovské Kúpele 24. novembra," uviedla Jeleňová.



V Humenskom okrese bola vykonaná aplikácia tretej dávky v štyroch zariadeniach, kde sa preočkovalo 149 ľudí. Aktuálne prebieha preočkovanie v DSS V Jabloni, pričom tretiu dávku vakcíny by tu malo dostať približne 60 ľudí.



"Preočkované je zariadenie vo Veľkej Lomnici, Žakovciach, Ľubici, Spišskej Starej Vsi a v Kežmarku, kde bola podaná posilňujúca dávka 306 ľuďom. Najbližšie je naplánované očkovanie v Spišských Hanušovciach v zariadení Život, a to koncom novembra," priblížila Jeleňová.



V okrese Poprad je aktuálne preočkovaných šesť zariadení. Tretiu dávku vakcíny v nich dostalo 283 ľudí. V pondelok 29. novembra by sa malo zrealizovať preočkovanie v zariadení SeniorTatry Dolný Smokovec a Senior Park Poprad-Kvetnica.



"V okrese Prešov bola doteraz aplikovaná posilňujúca dávka spolu 773 záujemcom v 16 zariadeniach pre seniorov a zdravotne znevýhodnených odkázaných na pomoc druhých. Aktuálne sa pripravuje plán na preočkovanie v ďalších štyroch zariadeniach v okrese," doplnila Jeleňová s tým, že v okrese Sabinov bolo preočkované zariadenie v Brezovičke, Šarišských Dravciach i dva v Sabinove. Tretiu dávku vakcíny tu dostalo spolu 204 ľudí.



Preočkovanie majú za sebou dve zariadenia v okrese Snina a v tých 48 ľudí. Až 249 záujemcov v siedmich zariadeniach čaká na aplikáciu tretej dávky koncom novembra, prípadne začiatkom decembra.



Po aplikácii tretej dávky v Staroľubovnianskom okrese je už päť zariadení a spolu 191 ľudí. V Stropkovskom okrese je preočkované zariadenie Špecializovanom CSS Stropkov a 14 ľudí, vo svidníckom Atrium (57 ľudí). Senior Dom Svida na podanie tretej dávky ešte čaká a zrealizované by malo byť koncom novembra (58 ľudí). Okres Vranov nad Topľou má aktuálne preočkované tri zariadenia a v tých 160 ľudí, najviac v CSS Ametyst, a to 131 ľudí. V Medzilaborskom okrese sú preočkované rovnako tri zariadenia a spolu 132 ľudí. Koncom novembra je naplánované podávanie tretej dávky v zariadení v Habure a začiatkom decembra v zariadení Vitalis v Medzilaborciach.



V najbližších týždňoch by sa malo podľa Jeleňovej jednotlivých ZSS zrealizovať preočkovanie posilňujúcou dávkou u ďalších približne 700 záujemcov.