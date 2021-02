Prešovská pohrebná služba eviduje 70-percentný nárast počtu zosnulých

Prešov 19. februára (TASR) - Približne 70-percentný nárast počtu zosnulých v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 eviduje Pohrebná služba Era, ktorá pôsobí v Prešovskom a Sabinovskom okrese. Podľa jej majiteľa Mareka Kolarčíka majú viac prípadov úmrtí s ochorením COVID-19 ako bežných.



"Je to rapídny nárast, ktorý trvá od októbra minulého roka. Nemám to presne do posledného človeka zmapované, ale naozaj je toho veľmi veľa. Čo sa týka kapacít, tak keďže máme vlastné chladiace zariadenie, postačuje nám to. Čo sa týka počtu pohrebov, dokážeme urobiť 30 až 40 pohrebov týždenne, takže s týmto problém nie je a zvládame to bez problémov. Zvýšil sa počet kremácií, ľudia už teraz prechádzajú aj na spôsob kremácie," uviedol Kolarčík.



Podľa jeho slov mali v minulosti problém so zabezpečením rukavíc a overalov, ale teraz sú už k dispozícii. "Taktiež, čo by bolo možno pre nás vhodné a čo sme aj žiadali cez predsedu Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) Ladislava Stríža, je vakcína. Nielenže chodíme na patológiu preberať tela nebohých, ktorí sú pozitívni na ochorenie COVID-19, ale taktiež ideme do bytu, kde je nebohý, ale aj ľudia, ktorí sú v karanténe, lebo sú pozitívni. Do kontaktu prichádzame hneď po lekároch ako druhí. Akosi sa na nás s vakcínami zabudlo,“ povedal Kolarčík s tým, že mali vyčlenených dvoch kolegov, ktorí chodievali k zosnulým s ochorením COVID-19 a nakazili sa.



Predseda SAPaKS Stríž vo štvrtok (18. 2.) uviedol, že rezort zdravotníctva by mal prehodnotiť poradovník v súvislosti s očkovaním pracovníkov pohrebníctiev, ktorí patria medzi kritickú infraštruktúru.