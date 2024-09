Prešovská ambulantná pohotovostná služba bude po novom na Sídlisku III

Prešov 13. septembra (TASR) - Ambulantná pohotovostná služba (APS) pre dospelých a APS pre deti a dorast bude od 1. októbra v Prešove prevádzkovaná na Volgogradskej ulici. Doterajšia prevádzka pohotovostnej služby na Sekčove na Jurkovičovej ulici bude zabezpečená len do konca septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



"Ministerstvo zdravotníctva SR s účinnosťou od 1. októbra 2024 vydalo povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej pohotovostnej služby pre dospelých pre pevný bod Prešov a ambulancie pevnej pohotovostnej služby pre deti a dorast pre pevný bod Prešov s miestom prevádzkovania Volgogradská 6, Prešov pre držiteľa povolenia spoločnosť MEDTIM, s. r. o.," uviedla Jeleňová.



Vydaním spomenutého povolenia zaniká k 30. septembru 2024 platnosť poverenia na dočasné prevádzkovanie spomenutých ambulancií vydaného pre spoločnosť wesper, s.r.o., ktoré ich prevádzkovalo na Jurkovičovej ulici.



Na novej adrese bude APS pre dospelých poskytovaná od pondelka do piatka v čase od 16.00 h do 22.00 h. V sobotu, nedeľu a vo sviatok od 7.00 h do 22.00 h.



APS pre deti a dorast bude poskytovaná od pondelka do piatka v čase od 16.00 h do 20.00 h a v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 8.00 h do 20.00 h.