Prešovská archieparchia poslala na Ukrajinu 16 ton humanitárnej pomoci
O prerozdelenie humanitárnej zbierky do najpostihnutejších regiónov na východnej Ukrajine sa postará patriarchálna charitatívna organizácia Múdra správa.
Autor TASR
Prešov 13. októbra (TASR) - Viac ako 16 ton trvanlivých potravín, drogérie, oblečenia a hračiek v pondelok odoslali z Prešova do Kyjeva. Prešovský arcibiskup metropolita vladyka Jonáš Maxim vyhlásil počas letných prázdnin humanitárnu zbierku, do ktorej sa mohli zapojiť veriaci vo všetkých farnostiach Prešovskej archieparchie. TASR o tom informoval jej hovorca Michal Pavlišinovič.
„Osobitná vďaka patrí Veľvyslanectvu Ukrajiny na Slovensku, kde by sme vyzdvihli osobnú zanietenosť pána veľvyslanca Myroslava Kastrana, zvlášť pri vybavovaní logistiky a cezhraničného transportu do Kyjeva,“ uviedol Pavlišinovič.
Ako doplnil, o prerozdelenie humanitárnej zbierky do najpostihnutejších regiónov na východnej Ukrajine sa postará patriarchálna charitatívna organizácia Múdra správa, ktorá je pod gesciou ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi na čele s jej vyšším arcibiskupom Sviatoslavom Ševčukom.
„Ďakujeme všetkým dobrodincom a darcom za ich štedré dary, kňazom a protopresbyterom za pomoc pri organizácii, členom Gréckokatolíckej charity pri nakladaní a zhromažďovaní zbierky v Prešove a bohoslovcom propedeutického ročníka Kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove za pomoc pri naložení kamióna,“ dodal Pavlišinovič.
