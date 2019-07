Prešovská detská univerzita ponúkne účastníkom zážitkové vzdelávanie

Magisterčekovia si budú môcť podľa nej vyskúšať tvorivé písanie, dozvedia sa viac o tajomstvách nočnej oblohy, vzniku vesmíru, predsudkoch a stereotypoch.

Prešov 8. júla (TASR) – Študentskou hymnou Gaudeamus igitur v pondelok Prešovská univerzita v Prešove (PU) slávnostne otvorila 12. ročník Prešovskej detskej univerzity (PDU). Počas celého týždňa čaká na malých vysokoškolákov bohatý program v podobe zážitkového vzdelávania. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



Aj počas tohtoročnej PDU budú deti rozdelené do dvoch študijných skupín 'bakalárček', ktorú tvoria žiaci prvého až štvrtého ročníka základných škôl (ZŠ) a 'magisterček', ktorú tvoria žiaci piateho až deviateho ročníka ZŠ, respektíve zodpovedajúcich tried osemročných gymnázií. Vyučovanie potrvá od pondelka do piatku, každý deň od 8.00 h do 16.00 h.



"Malí vysokoškoláci budú spoločne s lektormi – univerzitnými pedagógmi a študentmi, ako aj pozvanými osobnosťami z oblasti vedy a kultúry hľadať odpovede na otázky ako: Viete, čo znamenajú slová 'anima' a 'psyché'? Prečo sa vraví, že oči sú okná do duše? Čo sa deje v ľudskej mysli? Ako poznávame svet a akú úlohu majú v našich životoch emócie? Aké sú hranice nášho poznania? Na čo sa zameriavajú vedné odbory, ktoré sa ľudskej duši venujú?," priblížila jedna z hlavných koordinátoriek PDU z Pedagogickej fakulty PU Adela Mitrová.



Ako povedala, každý z predchádzajúcich ročníkov detskej univerzity mal svoju tému, ten tohtoročný nesie názov Zákutia duše.



"V tomto roku sa na študijný program magisterček zapísalo 144 dievčat a chlapcov," uviedla riaditeľka Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied PU Lenka Pasternáková.



Magisterčekovia si budú môcť podľa nej vyskúšať tvorivé písanie, dozvedia sa viac o tajomstvách nočnej oblohy, vzniku vesmíru, predsudkoch a stereotypoch, čakajú ich taktiež loptové hry, diagnostika klenby nohy či spoznávanie zákutí ľudského tela.



Bakalárčekovia, ktorých je tento rok 208, si zase budú môcť pozrieť ukážky z kynológie, zahrajú si netradičné hry, pozrú si bábkové divadlo, dozvedia sa o mytológii v súhvezdiach, vyskúšajú si sladké medovníkovanie alebo jazdu na koni.



Špecifikom študijného programu PDU je, že na prednášky vždy nadväzujú semináre - tvorivé dielne. Prednášky však malí vysokoškoláci absolvujú spoločne, pracovné dielne prebehnú v študijných skupinách.



Študijný pobyt na univerzite začali malí vysokoškoláci slávnostnou imatrikuláciou. Na záver svojho štúdia vypracujú absolventskú prácu a na slávnostnej promócii za účasti rodičov dostanú diplom s udelením titulu 'bakalárček', respektíve 'magisterček'. Promócia bude sprevádzaná vernisážou detských umeleckých prác vytvorených počas celého univerzitného týždňa.



PDU zabezpečuje Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU spolu s Kabinetom výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty v spolupráci s ostatnými fakultami PU. Počas dvanástich ročníkov absolvovalo PDU takmer 2500 detí.