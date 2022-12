Prešovská firma zabezpečujúca zimnú údržbu,odmieta kritiku primátora

Prešov 14. decembra (TASR) - Spoločnosť Záhrada Real, ktorá má v Prešove na starosti zimnú údržbu chodníkov, odmieta nedávnu kritiku prešovského primátora Františka Oľhu. Tvrdí, že údržbu môže vykonávať len na základe pokynu dispečera - mestskej firmy Správa a údržba komunikácií mesta Prešov.



"Všetky naše vozidlá majú GPS monitoring - v nedeľu (11. 12.) sme vyčistili 370 kilometrov chodníkov a v pondelok (12. 12.) 363 kilometrov chodníkov, plus ručné čistenie zastávok MHD, schodov a priechodov. V meste Prešov je 329 zastávok MHD a množstvo priechodov a schodov. GPS monitoring bol odovzdaný mestu Prešov, to znamená, že vedia, kde sme boli," uviedla pre TASR konateľka spoločnosti Záhrada Real Daniela Lazoriková.



Niektoré chodníky museli podľa jej slov pre nepretržité sneženie prechádzať opakovane. "Taktiež, keď prejde veľké auto s pluhom a sypačom po ceste a chodník je hneď vedľa cesty, všetok sneh je opäť na chodníkoch, zastávkach a priechodoch, ktoré musíme opakovanie čistiť," skonštatovala Lazoriková.



Ako ďalej uviedla, 20 ľudí ručne čistí zastávky MHD, schody a priechody. V nedeľu bolo podľa jej slov v teréne vonku osem vozidiel a v pondelok šesť vozidiel, ktoré zabezpečujú pluhovanie a posyp chodníkov.



"V meste Prešov je veľa chodníkov, ktoré sú úzke a ani malé vozidlo nedokáže ísť po chodníku. Ďalej je problém, že sú nevhodne umiestnené stĺpy uprostred chodníkov, ktoré bránia súvislému prechodu po chodníkoch. Najväčší problém je parkovanie vozidiel na chodníkoch," vysvetlila Lazoriková.



V meste Prešov je podľa nej prísny zákaz používania soli na chodníky, schody a priechody. "Môže sa používať len chlorid horečnatý v množstve jedna tona ročne, čiže sa používa len ekologický posyp - kameň a zeolit v centre mesta. Počas nepretržitého sneženia robíme, čo môžeme. Nedokážeme odstrániť zimu, len zmierniť je následky," vysvetlila Lazoriková.



Primátor Prešova František Oľha kritizoval nezvládnutie zimnej údržby firmami, ktoré ju majú na starosti. Firmy vyzval na plnenie si zmluvných povinností. Šéf prešovskej samosprávy tvrdí, že radnica dostala neúplné až klamlivé informácie o pripravenosti na zimnú údržbu. Problém je podľa jeho slov s nedostatkom techniky i zamestnancov. Konateľ Správy a údržby komunikácií mesta Prešov Tomáš Fecko reagoval, že operačný plán bol spracovaný v októbri, naplniť sa však dá za plného stavu vodičov. Viacerí sú, ako podotkol, aktuálne práceneschopní, snažia sa ich však doplniť. Do budúcna bude podľa neho potrebné obmeniť aj techniku.