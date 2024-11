Prešovská galéria Caraffka pripravila dve výstavy fotografov

Prešov 13. novembra (TASR) - Mestská galéria Caraffka v Prešove pripravila dve premiérové výstavy fotografov Branislava Štefánika a Olivera Ondráša z východného Slovenska. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, spoločným menovateľom oboch fotografických súborov sú emócie.



Prešovčan Branislav Štefánik predstavuje fotografie z rodnej obce pod názvom Lacková: Fragmenty z minulosti. Popradčan Oliver Ondráš vystavuje súbor fotografií z obradov ortodoxných židov pri hroboch rabínov pochovaných v Poľsku a Ukrajine s názvom Chasidi.



"Výstava, ktorú som pripravil, je pre mňa veľmi osobná a emocionálna. Je zasvätená dedinke Lacková, pri Hniezdnom, miestu, kde som v detstve trávil mnohé víkendy a prázdniny. Táto obec nie je len miestom na mape, je to aj miesto mojich spomienok, miesto, kde žili moji starí rodičia a kde sa narodil môj otec. Z fotografií, ktoré som zachytil pri návšteve Lackovej, preniká nostalgia a láska k miestu, ktoré formovalo moju identitu," priblížil Štefánik.



Jednou z fotografických spomienok, ktorú môžu návštevníci výstavy vidieť, je kríž, pri ktorom sa modlili jeho starí rodičia a zosobňuje silu tradícií jeho rodiny. Nechýbajú ani snímky z interiéru, napríklad fotka piecky, na ktorej varievala jeho babička.



"Nedávno bol náš rodný dom zbúraný a na jeho mieste vyrástol nový dom. Zmeny sú nevyhnutné, no v mojich fotografiách ostávajú navždy zachytené kúsky toho, čo tu kedysi stálo. Lacková, hoci sa mení, bude vždy súčasťou mňa. Je to dedina, kde som sa učil o láske, o Bohu, o rodine a živote," vysvetlil Štefánik.



Chasidi sú ultraortodoxní židia žijúci vo väčších či menších komunitách po celom svete. Sú špecifickí nielen svojím oblečením a výzorom, ale najmä veľmi emotívnym prežívaním viery.



Ako povedal Ondráš, chasidi ho fascinovali dávno pred tým, ako som sa stal fotografom. Fotiť ich začal na púti v ukrajinskom meste Umaň, kde je pochovaný zakladateľ chasidizmu, rabín Nachman z Braclavi. "Bol to pre mňa neskutočný zážitok," prezradil Ondráš.



Po covidovej pandémii pokračoval vo fotografovaní chasidských pútí, v jazyku jidiš "jarcajt", v poľských mestách Lelów, Ležajsk a Nový Sacz.



Výstavu si môžu návštevníci v Mestskej galérii Caraffka pozrieť do 6. decembra.