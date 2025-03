Prešovská hudobná jar ponúkne šesť koncertov

Prešov 12. februára (TASR) - Prešovská hudobná jar ponúkne v rámci 64. ročníka podujatia šesť koncertov. Prvý z nich sa uskutoční v stredu o 19.00 h. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, budú to koncerty plné energie, noblesy a výraznej hudobnej virtuozity v prevedení renomovaných sólistov a zoskupení.



V stredu večer sa predstaví Dávid Bílek, gitarový virtuóz, dvojnásobný laureát v hre na klasickej gitare a držiteľ prestížnych cien so svojou multižánrovou gitarovou show.



V stredu 26. marca je na programe koncert hudby rôznych žánrov v podaní študentov a pedagógov Súkromného konzervatória v Prešove. Divákov prevedú rôznymi hudobnými štýlmi a formami, ktorým sa v rámci štúdia študenti venujú a zdokonaľujú sa v ich prevedení.



Slovenský klavírny virtuóz Ladislav Fančovič sa predstaví spolu s Violette Quartet v stredu 2. apríla. Hre na saxofóne sa venuje takmer 15 rokov. Violette Quartet je sláčikové kvarteto zložené z popredných hráčok Slovenskej filharmónie.



Hudobný večer plný atmosférického jazzu, elektroniky a virtuóznych výkonov v podaní špičkových hudobníkov je pripravený na nedeľu 6. apríla.



Peter Uher je gitarista a skladateľ, ktorý spája ambient, moderný jazz a elektroniku do jedinečného zvuku. Jakob Srensen je oceňovaný dánsky trubkár, ktorý upevnil svoje meno na škandinávskej jazzovej scéne. Predstaví sa i kontrabasista Braňo Valanský a bubeník a performer Michal Čerevka.



Wojciech Waleczek, medzinárodne uznávaný klavirista sa s koncertom Od Beatles k Chopinovi predstaví v stredu 9. apríla.



V jeho interpretácii zaznejú nielen legendárne piesne The Beatles, ako Yesterday, Let It Be či Hey Jude, ale aj skladby Chopina vrátane Variations Brillantes, op. 12, nežnej Romance z jeho Prvého klavírneho koncertu a trojice valčíkov op. 34. Celý program obohatí Lisztova transkripcia Spring, The Ring and Merrymaking.



Posledným koncertom bude v stredu 7. mája hudobný večer v podaní Lukáš Šnábel Quartet - projekt, ktorý spája modernú autorskú tvorbu s kvalitnou jazzovou interpretáciou.



Lukáš Šnábel je jazzový gitarista, klavirista, spevák a skladateľ s bohatými skúsenosťami zo slovenských aj medzinárodných jazzových scén. Spolupracoval s významnými umelcami a získal viacero ocenení. Kompozície kvarteta čerpajú inšpiráciu z tvorby popredných jazzových umelcov, pričom ponúkajú moderný a autentický hudobný zážitok.