Prešovská hudobná jar ponúkne vystúpenia sólistov i zoskupení

Prešov 8. marca (TASR) - Prešovská hudobná jar ponúkne počas 63. ročníka vystúpenia viacerých sólistov a zoskupení. Ako TASR informoval manažér kultúry Parku kultúry a oddychu v Prešove Daniel Koháni, pôjde o koncerty plné energie, elegancie a výraznej hudobnej virtuozity. Prvý koncert sa uskutoční v stredu 13. marca a konať sa budú až do konca apríla.



"Sme radi, že našu ponuku prijal famózny orchester Bratislava Hot Serenaders, ktorý nám tento cyklus otvorí. Diváci počas Prešovskej hudobnej jari budú mať možnosť prejsť od šlágrov populárnej hudby, cez piesne F. K. Veselého, jazzové skladby a kompozície, domáce a zahraničné šansóny, až po skladby súčasnej doby," povedal Koháni.



V stredu (13. 3.) to bude profilový koncert spomenutého orchestra Bratislava Hot Serenaders pod vedením trubkára Juraja Bartoša. "Orchester patrí medzi svetovú špičku v autentickej interpretácii jazzovej hudby tohto obdobia, dôkazom sú ocenenia z európskych festivalov, ako aj pozitívne ohlasy a kritiky z celého sveta," povedal Koháni. Orchester hrá na autentických nástrojoch z 20. rokov a vystupuje v na mieru ušitých smokingoch a šatách z tohto noblesného obdobia.



V stredu 3. apríla sa predstaví Kaviarenský orchester Andreja Záhorca, ktorý si pripravil koncert pri príležitosti 121. výročia narodenia F. K. Veselého s názvom Nič od vás nežiadam. "Kaviarenský orchester Andreja Záhorca oživuje niekdajšiu, až takmer zabudnutú tradíciu kapiel hrajúcich v reštauráciách, vinárňach či kaviarňach, na korzách i promenádach," priblížil Kohári.



Amc Trio Plus & Andy Middleton (USA) sa predstavia v stredu 10. apríla. Amc Trio je slovenské klavírne trio zložené z troch hudobníkov medzinárodného formátu s dobrými kontaktmi na svetovej jazzovej scéne. "Andy Middleton je dlhodobo kritikmi považovaný za jedného z najlepších svetových jazzových saxofonistov," povedal Kohári.



Šansónový večer Evy Pavlíkovej & Band si budú môcť diváci vychutnať 17. apríla. Slovenská herečka a speváčka Eva Pavlíková sa predstaví za sprievodu svojej kapely na šansónovom koncerte, na ktorom zaznejú známe šansóny od domácich a svetových autorov a takisto muzikálové melódie.



Posledný koncert sa uskutoční 24. apríla a pôjde o koncert hudby rôznych žánrov v podaní študentov a pedagógov Súkromného konzervatória v Prešove.