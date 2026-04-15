Prešovská hudobná jar vyvrcholí koncertom komorného orchestra
Festival je jeden z najstarších hudobných festivalov na Slovensku.
Autor TASR
Prešov 15. apríla (TASR) - Jubilejný 65. ročník festivalu Prešovská hudobná jar vyvrcholí v stredu o 19.00 h v Parku kultúry a oddychu (PKO) v Prešove slávnostným finálovým koncertom Slovenského komorného orchestra. Legendárne teleso s viac ako 60-ročnou tradíciou uzavrie festival, ktorý počas marca a apríla priniesol do Prešova sériu koncertov rôznych hudobných žánrov. Mesto Prešov o tom informuje na svojej webstránke.
Festival je jeden z najstarších hudobných festivalov na Slovensku. V historickej sále PKO Čierny orol ponúkol návštevníkom zborovú a komornú hudbu, jazz aj folklórom inšpirované projekty. Jubilejný ročník otvoril 4. marca koncert Hudobná pocta Eve Zacharovej a v ďalšom programe sa predstavili aj Spectrum Quartett, ľudová kapela Nogaband a vokálna skupina Ulijanky so špeciálnym hosťovaním speváčky Simony Hulejovej v rámci projektu Obrázky zo Slovenska, AMC Trio s gitaristom Ulfom Wakeniusom či Ľubica Čekovská a Slovenské kvarteto.
Festival je jeden z najstarších hudobných festivalov na Slovensku. V historickej sále PKO Čierny orol ponúkol návštevníkom zborovú a komornú hudbu, jazz aj folklórom inšpirované projekty. Jubilejný ročník otvoril 4. marca koncert Hudobná pocta Eve Zacharovej a v ďalšom programe sa predstavili aj Spectrum Quartett, ľudová kapela Nogaband a vokálna skupina Ulijanky so špeciálnym hosťovaním speváčky Simony Hulejovej v rámci projektu Obrázky zo Slovenska, AMC Trio s gitaristom Ulfom Wakeniusom či Ľubica Čekovská a Slovenské kvarteto.