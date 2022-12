Prešovská hvezdáreň eviduje narastajúcu návštevnosť

Prešov 24. decembra (TASR) - Hvezdáreň a planetárium v Prešove sa po dvoch covidových rokoch vrátila k návštevnosti z roku 2019. V roku 2022 si program hvezdárne prišlo pozrieť približne 20.000 ľudí. K záujmu o jej podujatia, expozície a pozorovateľne prispela podľa hovorkyne Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daše Jeleňovej nedávna modernizácia priestorov za 1,32 milióna eur, z toho kraj investoval 745.000 eur z vlastných zdrojov či programového vybavenia.



"Boli to dobre investované peniaze, ktoré priniesli tomuto nášmu kultúrnemu stánku jednak prepotrebnú modernizáciu jeho budovy, výmenu zariadenia prednáškovej siene, kompletnú výmenu vstupu a haly či expozičného priestoru, no zároveň zvýšili atraktivitu hvezdárne a komfort poskytovaných služieb. Vidíme to aj na aktuálnych číslach návštevnosti, ktoré sú veľmi priaznivé," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Pod narastajúci trend v počte návštevníkov Hvezdárne a planetária v Prešove sa podľa Jeleňovej podpísala taktiež obnova jej programového vybavenia a pozorovacej techniky.



"Konkrétne tu obdobie stavebných úprav a covidových prerušení prevádzky využili na modernizáciu vybavenia v zmysle implementovania digitálneho obrazu v hviezdnej sále, nových strihových riešení, ako aj na rozšírenie programovej ponuky. Veľkú pozornosť venovali i celkovej premene expozície. Zároveň tu pribudli nové exteriérové expozície," vysvetlila Jeleňová.



Návštevnosť hvezdárne v tomto roku predstavuje približne 20.000 ľudí. Hvezdáreň registruje permanentný záujem o svoj program zo strany škôl, kulminujúci záujem verejnosti o detské programy, a to aj z okolitých okresov a taktiež zvyšovanie návštevnosti večerných programov, kde z niekdajších siedmich až 15 účastníkov zaznamenáva aktuálne 30 až 60 návštevníkov. Stály záujem je tiež o verejné pozorovania nočnej oblohy.



Krajská hvezdáreň v Prešove, ktorej tradícia má už 40 rokov, je dejiskom podujatí širokého spoločenského diania. Súčasťou jej programu sú školenia, aktivity záujmových združení aj umelecké výstavy. V tomto roku po 20-ročnej prestávke obnovila seriál stretnutí s Klubom prešovských turistov. Po prvý raz sa zapojila tiež do festivalového premietania filmov.