Prešovská knižnica pomôže počas vianočných sviatkov dražbou kníh

Prešov 1. decembra (TASR) – Piaty ročník charitatívneho projektu Mikulášska burza zorganizuje Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove formou dražby kníh. Vyzbieraná čiastka poputuje do Bezpečného domu na Šidlovci. TASR o tom informovala Michaela Demková z metodického oddelenia knižnice.



V minulých ročníkoch sa im podľa jej slov z vyzbieraných peňazí podarilo vytvoriť malú 'knižničku' v lôžkovej časti detskej nemocnice, odovzdali knižné balíčky rodinám onkologických pacientov, ale i finančný príspevok rodinám z bytovky na Mukačevskej ulici.



Ako povedala riaditeľka knižnice Iveta Hurná, napriek pandémii mali v krajskej knižnici pekný a úspešný rok. "To, ako sme ho zvládli, je sčasti zásluhou zamestnancov, čitateľov, ale aj nášho zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja," uviedla Hurná s tým, že práve vďačnosť je aj silným motívom, prečo sa rozhodli zorganizovať burzu kníh.



"Komunita je tu pre knižnicu a my chceme byť bližšie komunite aj v týchto zlých časoch," povedala knihovníčka z pobočky na Sídlisku 3 Viktória Salokyová, ktorá každoročne podujatie organizuje.



Tento rok tradičný predaj kníh a ručných prác nahradí dražba cez sociálne siete. Aukcia sa uskutoční na facebookovom profile Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.



"Verejnosť si môže vybrať z plejády titulov počas týždňa od utorka do pondelka (7. 12.). Album s knihami a ich vyvolávacou cenou bude dostupný na sociálnej sieti. Úlohou verejnosti bude prihadzovať minimálne po päťdesiat centov," objasnila priebeh dražby Hurná.



Občianske združenie (OZ) MyMamy plánovali podľa nej obdarovať už minulý rok. Po vzájomnej dohode knižnica venovala výťažok na transparentný účet mesta zriadený pre rodiny postihnuté výbuchom na Mukačevskej ulici.



"Tento rok bol náročný nielen z pohľadu boja proti chorobe, na ktorú sme neboli v spoločnosti pripravení, ale aj pre finančné problémy súvisiace s pandémiou. Sme veľmi radi, že krajská knižnica myslí aj na ľudí v Prešove a chce takýmto spôsobom pomôcť matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii," dodala Apolónia Sejková z OZ MyMamy.