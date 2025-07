Prešovská krajská knižnica chystá Mesiac autorského čítania

Prešov 9. júla (TASR) - Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove pripravila počas prázdninových mesiacov pre čitateľov a verejnosť všetkých generácií pestrý letný program. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



„Program sme koncipovali s víziou využitia vonkajších priestorov, najmä nádvoria pod dominantou knižnice, platanom. Veríme, že jeho tieň vytvorí príjemné prostredie na priblíženie sa literatúre i umeniu počas filmového premietania, stretnutí klubov FemLit a Spisopriatelia alebo v rámci Prečítaného leta, tradičného podujatia pre najmenších,“ uviedla riaditeľka Iveta Hurná.



Knižnica bude na prelome letných prázdnin po štvrtý raz hostiť v spolupráci s OZ Slniečkovo literárny festival Mesiac autorského čítania. Začne sa 14. júla a potrvá do 2. augusta 2025.



„Festival bude u nás prebiehať 20 večerov, vždy so začiatkom o 18.00 h. S autormi a autorkami, ktorých tentoraz nespája jedna krajina, ale život v exile, sa bude verejnosť stretávať pri hovoroch v hudobnom klube Stromoradie,“ uviedla riaditeľka krajskej knižnice. Záštitu nad festivalom prevzala europoslankyňa Miriam Lexmann.



Vďaka téme exilu, ktorá spája hostí 26. ročníka festivalu, budú znieť okrem slovenčiny a češtiny aj angličtina, španielčina, perzština, arabčina, bieloruština, francúzština, turečtina, ruština i čínština. Súčasťou programu budú podľa Hurnej aj hudobní hostia. Otvárací večer svojou hudobnou poetikou pretkajú Katarína Koščová a Daniel Špiner.



Z festivalu Pohoda prídu 17. júla o 17.00 h zahrať, zatancovať a zaspievať deti z umeleckej školy z ukrajinskej Boroďanky, ktorá bola mesiac okupovaná ruskou armádou.



V piatok 25. júla pripravila krajská knižnica hudobnú bodku za literárnym večerom. „Od literatúry sa presunieme k jazzovému umeniu. O 21.00 h pripravujeme pre verejnosť koncert AMC Tria Plus s trojnásobným držiteľom Grammy Johnom Daversom,“ zdôraznila riaditeľka knižnice.



Textár a spisovateľ Jozef Husovský predstaví 1. augusta svoju novú knihu. Spoločne s ním vystúpi aj jeho brat Martin Husovský, spevák a klavirista Komajoty.



Nosným programom pre deti bude podujatie Prečítané leto, ktoré prebieha v spolupráci s OZ Krajina čitateľov.



V spolupráci s projektom autorských dokumentov KineDok pripraví knižnica na nádvorí premietanie filmu Wishing on a Star 13. augusta o 20.00 h. Čitatelia sa môžu tiež zapojiť do diskusie k projektu Buddy, podporujúceho priateľstvá detí z detských domovov s dospelými dobrovoľníkmi. Stretnutia literárnych klubov FemLit a Spisopriatelia pokračujú aj v lete a sú otvorené širokej verejnosti.