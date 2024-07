Prešovská krajská knižnica ponúka počas prázdnin literárny program

Prešov 2. júla (TASR) - Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove naplánovala na nadchádzajúce prázdninové obdobie literárny program. Záujemcovia sa dozvedia viac z histórie prešovských ulíc, priblížia sa exotickému Taiwanu a spolu s najmenšími budú hľadať slová, ktoré si chcú pamätať. TASR o tom informovala Michaela Demková z metodického oddelenia knižnice.



"Najbližšie dva mesiace sa budeme v knižnici starať nielen o to, aby mali naši používatelia na dovolenke dosť čítania, ale zároveň sa budeme snažiť, aby nestratili živý, priam osobný kontakt so spisovateľmi a literatúrou," uviedla riaditeľka krajskej knižnice v Prešove Iveta Hurná.



Okrem programu i podujatí vyzdvihla širokú ponuku dostupných audiokníh aj e-kníh. "Aktuálne máme pre našich používateľov dostupných viac ako 17.500 e-kníh a takmer 800 audiokníh," informovala vedúca odborných oddelení Andrea Sivaničová.



Počas ôsmich týždňov knihovníčky predstavia deťom nápadito zdanlivo bežné témy prepojené metaforou "slova". "Hlavná myšlienka projektu, do ktorého sa v lete pravidelne zapájame, je pripomenúť ich silu nielen deťom, ale aj rodičom či prarodičom," uviedla Hurná.



Program Prečítané leto sa uskutoční každý pondelok na pobočke Sídlisko 3 a vždy v utorok na pobočke Sekčov. Dospelí s deťmi sa budú snažiť prísť na to, ako veci fungujú.



Knižnica sa zapája do putovného literárneho festivalu Mesiac autorského čítania. Literárne večery budú nepretržite v termíne od 18. júla do 2. augusta v hudobnom klube. Prvý večer otvorí cestovateľka a spisovateľka Dominika Sakmárová, nasledujúci večer ju vystrieda Pavel Tomeš, neskôr sa predstavia Michal Ajvaz, Ivan Motýl & Elli Tiliu, Jan Němec a ďalší.



V rámci 25. ročníka Mesiaca autorského čítania, ktorý podporil Fond na podporu umenia, sa v Prešove predstaví šestnásť taiwanských spisovateľov. "Pôvodnú tvorbu si publikum vypočuje v ich rodnom jazyku, rovnako aj rozprávanie o živote na Taiwane," povedala Dorota Barčáková z OZ Slniečkovo, ktoré je partnerom projektu.



Počas leta môže verejnosť navštíviť Centrum regionálnych dokumentov, kde je sprístupnená autorská výstava historických fotografií s názvom Z histórie prešovských ulíc od Martina Dudáša. Knižnica pozýva aj na aktivity Klubu tvorivých dielní stretávajúcich sa v centrálnej požičovni na Levočskej ulici. V pondelok 15. júla a 12. augusta sa budú účastníci klubu spolu s lektorkou venovať rôznym technikám výroby háčkovaných prsteňov.