Prešovská križovatka na vjazde do mesta bude dočasne bez semaforov

Prešov 15. mája (TASR) - Svetelná signalizácia v meste Prešov na križovatke ulíc Levočská - Volgogradská - Marka Čulena bude niekoľko dní nefunkčná v dôsledku poškodenia jedného zo stožiarov pri piatkovej (14. 5.) dopravnej nehode. Informovala o tom v sobotu radnica mesta.



„K poškodeniu došlo pri náraze osobného auta do stožiara, ktorý sa zlomil v dolnej časti na úrovni chodníka. Dodanie nového stožiara vrátane inštalácie na križovatke a prípadnej výmeny základovej pätky bude trvať niekoľko dní,“ uviedol hovorca mesta Vladimír Tomek. Po následnom meraní elektrických obvodov vrátane vykonania revízie so strany autorizovaného dodávateľa by mohli semafory podľa neho opäť fungovať koncom budúceho pracovného týždňa.



Do opätovného spustenia dopravnej signalizácie bude intenzitu cestnej premávky na križovatke monitorovať dopravná polícia a v prípade potreby budú policajti premávku riadiť.



Poruchová služba po piatkovej večernej nehode vykonala podľa radnice všetky potrebné úkony, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo života osôb elektrickým zariadením.