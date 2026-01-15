Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 15. január 2026Meniny má Dobroslav
< sekcia Regióny

Prešovská nemocnica eviduje nárast pacientov v súvislosti s počasím

.
Na archívnej snímke Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove. Foto: TASR František Iván

V rámci ústavnej pohotovostnej služby je to v priemere 45 pacientov za službu počas týždňa. Počas uplynulého víkendu bol počet ošetrených pacientov dvojnásobný.

Autor TASR
Prešov 15. januára (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove eviduje nárast pacientov v súvislosti s počasím privezených rýchlou zdravotnou pomocou alebo rýchlou lekárskou pomocou. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Daniela Troligová.

V rámci ústavnej pohotovostnej služby je to v priemere 45 pacientov za službu počas týždňa. Počas uplynulého víkendu bol počet ošetrených pacientov dvojnásobný,“ uviedla Troligová.

Zdravotníci podľa nej najviac ošetrovali zranenia členkov, hlavy a úrazy zápästia.
.

Neprehliadnite

BOŽIK: ZMOS plánuje zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území