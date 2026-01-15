< sekcia Regióny
Prešovská nemocnica eviduje nárast pacientov v súvislosti s počasím
V rámci ústavnej pohotovostnej služby je to v priemere 45 pacientov za službu počas týždňa. Počas uplynulého víkendu bol počet ošetrených pacientov dvojnásobný.
Autor TASR
Prešov 15. januára (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove eviduje nárast pacientov v súvislosti s počasím privezených rýchlou zdravotnou pomocou alebo rýchlou lekárskou pomocou. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Daniela Troligová.
„V rámci ústavnej pohotovostnej služby je to v priemere 45 pacientov za službu počas týždňa. Počas uplynulého víkendu bol počet ošetrených pacientov dvojnásobný,“ uviedla Troligová.
Zdravotníci podľa nej najviac ošetrovali zranenia členkov, hlavy a úrazy zápästia.
