Prešovská nemocnica eviduje štyroch pozitívnych lekárov a osem sestier

Prešov 1. októbra (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana eviduje štyroch lekárov a osem zdravotných sestier pozitívnych na ochorenie COVID-19. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková s tým, že ide o údaje za september.



V nemocnici je podľa jej slov hospitalizovaných 23 pacientov na COVID oddelení. "Ďalší štyria pacienti sú hospitalizovaní na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny s podporou umelej pľúcnej ventilácie," povedala Cenková s tým, že nemocnica aktuálne disponuje 40 covidovými lôžkami.



"V rámci prvej vlny do 24. apríla sme evidovali štyri úmrtia, počas druhej vlny zatiaľ evidujeme desať úmrtí s diagnózou COVID-19," skonštatovala hovorkyňa nemocnice.



V nemocnici dlhodobo platí zákaz návštev, prebieha triáž pacientov a priebežne zaškoľujú podľa Cenkovej personál na prácu na oddelení infektológie a v oblasti intenzivistickej starostlivosti. "V súvislosti s ochorením COVID-19 pravidelne monitorujeme zdravotný stav pacientov a personálu," povedala Cenková.



Ako ďalej uviedla, vedenie nemocnice podľa jej slov zvážilo niekoľko alternatív vytvorenia novej a stabilnej COVID jednotky pre pacientov z celého Prešovského kraja. "Po analýze stavebno-technického zázemia jednotlivých pavilónov, množstva pacientov, ktorí denne navštívia iné oddelenia nemocnice, ako aj možnosti čo najväčšej možnej miery izolovanosti COVID pacientov od ostatných návštevníkov nemocnice, je COVID jednotka umiestnená na deviatom poschodí geriatrického pavilónu,“ priblížila Cenková.



Pacienti s ochorením COVID-19 majú do budovy samostatný vstup a výťah, ktoré sú odizolované od vstupu pre iných pacientov.