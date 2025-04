Prešov 18. apríla (TASR) - Prešovská nemocnica je na veľkonočné sviatky pripravená. Pre pacientov pripravili veľkonočné jedlá a mamičky v pôrodnici budú mať tematickú fotostenu. Hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Martina Pavliková informovala, že všetky oddelenia sa snažili prispôsobiť tomuto sviatku aj výzdobu. Najväčší nápor pritom počas voľných dní očakáva úrazová chirurgia.



„Počas veľkonočných sviatkov sa tak ako každý rok snažíme pacientov, ktorým to zdravotný stav umožňuje, prepustiť do domáceho liečenia. Pre nás sú to normálne pracovné dni, ale určite sa ich snažíme spríjemniť tak pacientom, ako aj samotným kolegom, ktorí na Veľkú noc majú službu. Tá býva často hektická,“ skonštatoval riaditeľ nemocnice Juraj Smatana. Veľkonočným tradíciám sa v nemocnici okrem výzdoby snažili prispôsobiť aj ponuku jedál.



Tento rok je oproti tým predošlým trochu iná situácia na psychiatrickom oddelení. Býva totiž zvykom, že pred veľkonočnými sviatkami organizuje oddelenie predajnú výstavu produktov, ktoré vyrobili pacienti. „Tento rok v rámci rekonštrukcie pavilónu psychiatrie sa predajná výstava neuskutoční, pretože sú obmedzené podmienky na priestory, kde pacienti tvoria. Napriek tomu si v stacionári urobili veľkonočnú výzdobu a skrášlili oddelenie, svoje výtvory si po prepustení môžu aj vziať domov. Taktiež je pre nich organizovaná omša a obrady v priestoroch kinosály psychiatrického pavilónu,“ dodala Pavliková. V perinatologickom centre je už tradíciou, že personál vymyslí kreatívnu tematickú fotostenu, kde sa mamičky so svojimi bábätkami môžu odfotiť.



Tak ako pri každých sviatkoch nápor práce očakávajú najmä na úrazovej chirurgii. S nástupom jari podľa hovorkyne očakávajú úrazy po pádoch z bicyklov, kolobežiek, prichádzajú pacienti s narazenými či vykĺbenými ramenami, zlomeninami, pri prechádzkach sú to najmä vyvrtnutia členkov a kolien. Okrem toho pacienti prichádzajú aj s možnými krvavými poraneniami či odrezanými prstami. „Vo večerných a nočných hodinách sa potom úrazy striedajú s tými, ktoré boli zapríčinené alkoholom,“ uzavrela Pavliková.