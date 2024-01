Prešovská nemocnica má nedostatok sestier na anestéziológii

Prešov 26. januára (TASR) - Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove sa darí dodržiavať minimálny personálny normatív zamestnancov. Nedostatok, ako aj vo väčšine zdravotníckych zariadení na Slovensku, je sestier na anestéziológii a inštrumentárnych sestier. Pre TASR to uviedla PR manažérka nemocnice Martina Pavliková. Nemocnica mala ku koncu minulého roka 2860 zamestnancov.



Lekársky personálny stav na najvyťaženejších úsekoch je podľa nej aktuálne dostačujúci. "Personálny stav nie je celkom optimálny v tom zmysle, že riešime pomerne veľkú fluktuáciu personálu. Dodržať normatívy na najťažších oddeleniach nás stojí nemalé úsilie, pretože takú ťažkú a zodpovednú prácu mnohí zvažujú vykonávať dlhší čas a odchádzajú už počas skúšobného obdobia. Preto podnikáme systematické kroky na pritiahnutie mladých medikov už počas ich praxe, zameriavame sa na spoluprácu so školami, motiváciu skúsených zdravotníkov, aby v nemocnici zotrvali," povedala Pavliková.



Ako pokračovala, nedostatok sestier je na anestéziológii a inštrumentárnych sestier. "Ak by sme získali viac sestier, vedeli by sme vytvoriť väčší počet operačných tímov navyše, čo by malo výrazný vplyv na počet operácií aj čakacie časy na výkony. Nedostatok je vo všeobecnosti aj ostatných sestier, lekárov špecialistov, chýbajú sanitári a kuchári," vysvetlila Pavliková.



Nemocnici sa podľa jej slov aktuálne darí pokryť potrebu lekárov na všetkých nosných oddeleniach. "Vyšší počet lekárov by sme privítali na už spomenutej traumatológii. Riešime tiež lekárov, ktorí už majú alebo sa blížia do dôchodkového veku a pracujú so skráteným pracovným úväzkom," povedala PR manažérka.



Na dlhodobú stabilizáciu personálnej situácie nemocnica spolupracuje s vysokými a strednými zdravotnými školami a umožňuje prax budúcich medikov. "V tomto smere je prísľubom prijatie väčšieho počtu študentov na medicínu, čo už bolo mediálne prezentované. Ďalej nemocnica robí plošný nábor, propaguje svoje odbory a špecializácie na odborných podujatiach, sociálnych sieťach, akciách zameraných na zdravotníctvo a nábor mladých ľudí, ale aj vytváraním vhodných podmienok a benefitov," dodala Pavliková.