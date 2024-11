Prešovská nemocnica od piatka zrušila Centrum pre Ukrajinu

Prešov 8. novembra (TASR) - Centrum pre Ukrajinu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove je od piatka zrušené. Nemocnica o tom informuje na svojej webstránke. Ako uviedla, zrušením centra reflektuje na uplynutie dostatočného časového obdobia na integráciu odídencov z Ukrajiny do slovenského systému zdravotnej starostlivosti.



"Centrum pre Ukrajinu vo FNsP J. A. Reimana v Prešove dosiaľ z dôvodu solidarity fungovalo nad vyžadovaný časový rámec, avšak s ohľadom na prebiehajúcu výstavbu novej nemocnice, sťahovanie oddelení a obmedzené kapacitné možnosti už viac centrum nie je možné udržať v prevádzke," uvádza nemocnica. Zároveň ubezpečila, že naďalej poskytuje zdravotnú starostlivosť v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti, a to rovnako všetkým pacientom vrátane občanov Ukrajiny.



Centrum pre Ukrajinu nemocnica prevádzkovala od apríla 2022 a pomáhala v ňom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti odídencom z Ukrajiny.